Szentes Kitti székesfehérvári képgalériája

Kedves olvasónk, Szentes Kitti csodás fotóit többször láthattuk már a duol.hu oldalain.

Kitti számos alkalommal szerepelt már fotóival a National Geographic oldalain is, talán nem véletlenül, hiszen mindig olyan témákat ragad meg, amelyeknél el tud időzni az ember. Gyakran mi észre sem vesszük azokat a pillanatokat, rejtett szépségeket, amelyeket a fotósok igen. Ezek aztán, tudásuknak és a technikának hála, megmaradnak nekünk is.

Szentes Kitti most Székesfehérváron járt, hiszen beiratkozott egy fotós tanfolyamra. Képeivel megmutatja a megyeszékhelyünk és Perkáta szépségét és hangulatát.