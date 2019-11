Szentes Kitti fotói a National Geographic oldalán

Szentes Kitti pár fotóval bemutatkozott már a duol oldalán, amelyek az olvasóink tetszését is elnyerték. Így volt ezzel a National Geographic is, hiszen sok fotóját publikálták már. Ezzel kapcsolatban tettünk fel pár kérdést Kittinek.

– A NatGeo híres a minőségről, tehát bármilyen tartalmat nem jelentetnek meg. Melyik volt az első fotód, amelyet közzé tettek?

– Az első fotóm melyet a Natgeo megjelentetett egy monochrome stílusú kép. Címe a Magány, főszereplője egy hatalmas fa, mely méltóságteljesen őrzi a rétet, vigyázza a régmúlt időket. Földrajzilag a Bernátkútra vezető út mellett található.

– Miből gondoltad, hogy ez tetszik majd nekik?

– Hazaérkeztem a fotózás után, és kaptam egy tippet, hogy a Natgeo oldalán van lehetőség az olvasóknak is feltölteni képeket. Gondosan kiválasztottam, kicsit csökkentettem a méretét és feltöltöttem. Nem gondoltam, hogy egyből elnyeri tetszésüket, és már másnap viszontlátom. Jelent meg már több képem, de erre vagyok a legbüszkébb. Vágyam, hogy egyszer enyém legyen a nap fotója.

– A fotóid természtes hatásúak, nincsenek túlhúzva. Miért nem használod a mostanában divatos effekteket?

– Talán még nem szippantott be annyira a digitális, filterekkel, effektekkel teli világ. Szeretem a természetesen szép, egyszerű dolgokat és ezeket megörökíteni. De tudom, hogy elkerülhetetlen, hiszen nagyon fontos egy fotó utómunkája, javítása, fénykorrekciója, esetleg felesleges elemek eltüntetése…

– Milyen témákat szeretsz megörökíteni?

– A természetről készített fotók állnak hozzám a legközelebb, de igazából mindenre nyitott vagyok amiben látok fantáziát. Például nagyon büszke vagyok a szintén Natgeo által megjelentetett Petőfi ligetben készített képemre Lesifotó a Művészekről címmel. Ezzel a képpel is szerettem volna megmutatni, hogy Dunaújváros nemcsak egy iparváros és bővelkedik rejtett kincsekben.

– Van kedvenc fotósod?

– Kimondott kedvenc fotósom nincs, de Daróczi Csaba (az év természetfotósa) fotói nagyon inspirálóak számomra. Szeretnék egyszer én is eljutni arra a szintre amit ő képvisel. De addig még hosszú az út tele tanulással, gyakorlással. Közben figyelem a különböző fotópályázatokat, és lehetőségeimhez mérten küldök be képeket. Ha helyezést nem is érek el, de nagyon jó tanulás, tapasztalatszerzés.

A bakancslistádon milyen fotók szerepelnek, amelyet mindenképp el szeretnél készíteni?

– Villámlás megörökítése mindenképpen a bakancslistámon szerepel, egy csodás nyári lecsapó villám, kicsit bizarr de ez nagy vágyam. Illetve a drónfotózás is érdekel, csodás képek születnek egy egészen új perspektívából. Hogy országot is említsek, Kanadába mindenképpen szeretnék visszatérni, most már a fél profinak számító gépemmel is. 2008-ban Édesanyámmal és Nagymamámmal töltöttünk kint három hetet a rokonainknál, és akkor még csak egy egyszerű kompakt kis géppel rendelkeztem, mégis bátran merem mondani, hogy csodálatos képek születtek. Előkerestem, és próbaképpen feltöltöttem a Natgeora, és számomra is hihetetlen, hogy megjelentették.

Talán ez is azt mutatja, hogy nem minden a technika, az egyéni látásmód is ugyanolyan fontos. Illetve, hogy szeressük amit csinálunk, szívvel lélekkel és alázattal végezzük, mindegy, hogy amatőr, hobbi, vagy profi fotósok vagyunk.