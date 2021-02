Székelyföldön büszkék arra, ha az anyaországot képviselhetik

Székelyföldön némi túlzással azt is mondhatnánk, minden a jégkorongsportról szól. Arrafelé még kemény telek vannak, ezért a gyerekek már ősztől sokszor májusig tudnak a természetes vizeken hokizni. Nem véletlen, hogy a román válogatott kilencven százalékát az erdélyi játékosok adják. Nemrég akadémiát is létrehoztak annak érdekében, hogy még eredményesebbek legyenek a székelyföldi csapatok. Az akadémia életéről Nagy Attila-Ferenc ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.

– Hogyan jött az ötlet, hogy megalakítják az akadémiát?

– A Székelyföldi Jégkorong Akadémia 2016-ban kezdte meg működését. Ekkorra világossá vált, hogy a sportágnak szüksége van egy olyan intézményre, amely teljesen új alapokra helyezi az utánpótlást, különben nagyon komoly veszélybe kerültek volna a meglévő műhelyek és velük együtt a jégkorong jövője. A 2010-es évekre részben a forráshiány miatt már egyre kevesebb klub tudta maradéktalanul megteremteni a fejlődéshez szükséges feltételeket a gyerekek számára. Ennek következményeként nagy volt az elvándorlás, előfordult, hogy egy klubtól szinte egy teljes korosztály Magyarországra költözött. Ebben a helyzetben lépni kellett.

A székelyeknél a jégkorong sokkal több mint egy sportág, egy életforma

– Székelyföldön nemzeti sportnak számít a jégkorong. Továbbra is olyan népszerű a gyerekek között, mint a hetvenes, nyolcvanas években?

– Valóban nemzeti sportnak tartjuk a hokit, hiszen az itt élő emberek számára sokkal több mint egy játék: része a hétköznapoknak, része az identitásnak. Azt gondolom, a jégkorong népszerűsége töretlen a térségben, de természetesen a gyerekeket, a szülőket nagyban befolyásolja, hogy milyen adottságok, milyen képzés áll rendelkezésre, hiszen mindenki a legjobb esélyeket szeretné megteremteni a gyerekének. Ebből a szempontból mostanra egészen jól állunk, minden nagyobb székely városban van műjégpálya, és ez a kis hokisok számán is meglátszik. Fontos kiemelni, hogy a székely Erste ligás csapatoknak, a Csíkszeredai Sportklubnak és a Gyergyói Hoki Klubnak is nagy szerepe van abban, hogy a legkisebbek körében is népszerű a jégkorong.

– Mennyire viselte meg a székely jégkorongot, hogy a tehetségek közül nagyon sokan Magyarországra költöztek?

– Nyilvánvalóan minden olyan tehetséges játékos, aki korábban elhagyta Székelyföldet, hiányzik, de ezt a kérdést két irányból érdemes megközelíteni. Sokan vannak olyanok, akiknek lehetőségük nyílt neves európai ligákban bizonyítani, ezért Magyarországra, vagy külföldre igazoltak. Ez egy természetes és pozitív folyamat, ami remélhetőleg a jövőben is folytatódik, és egyre több székely lesz a magyar válogatottban és Európa legjobb bajnokságaiban. A problémát nem ez, hanem a már említett tömeges kivándorlás jelenti, amely a múltban jellemző volt. Az SZJA létrehozásával az egyik sokat hangsúlyozott célunk éppen ennek a tendenciának a megváltoztatása volt, és büszkén mondhatom, hogy a törekvésünk eredményt hozott.

– Az akadémia mennyiben tud abban segíteni, hogy a fiatalok a székely klubokban játszanak majd felnőtt szinten is?

– Joggal reménykedünk abban, hogy az akadémiáról öt-tíz éven belül nemzetközi mércével mérve is felkészült, minőségi játékosok kerülnek ki. Ez a legfontosabb feladatunk. Titokban nagyon sokan álmodunk arról is, hogy idővel a térségben újabb felnőttcsapatok jönnek létre például Háromszéken, Székelyudvarhelyen vagy éppen Marosvásárhelyen. Hogyha azt nézzük, hogy a korábbiakhoz képest milyen nagy létszámú korosztályaink vannak, akkor ebből a szempontból is hasznos lehet a munkánk.

– A magyar állam segítsége mennyire meghatározó az akadémia életében?

– 2016-os indulásunk óta a magyar kormány folyamatos támogatást nyújtott úgy a működési költségeink, mint az infrastrukturális beruházásaink finanszírozására. E nélkül a segítség nélkül nem tudtuk volna elérni azt az egészen gyors ütemű fejlődést, amit magunk mögött tudhatunk. Kevesebb mint öt év alatt négy sátortetős műjégpályát építtettünk, 2019-ben átadtuk az orvosi és metodikai központunkat, és már tető alatt van a sportkollégiumunk is, amely várhatóan a 2022/23-as idényben nyitja meg a kapuit.

– A magyar kormány több országban próbálja segíteni a szülőföldön maradást, de azt nem titkolva, hogy például a Székelyföldi Jégkorong Akadémia tehetségeit szívesen látnák a magyar válogatottban. Erről mi a véleménye?

– A magyar válogatott az utóbbi években többször szerepelt a legszűkebb elitben, évről évre eséllyel ostromolja az A csoportot. Vagyis egy székely jégkorongozó számára hatalmas szakmai elismerést jelent a magyar címeres mez, és arról se feledkezzünk meg, hogy milyen érzelmi töltete van annak, ha valaki határon túli magyarként bemutatkozhat az anyaország nemzeti csapatában. Elég fiatal intézmény vagyunk, de már vannak játékosaink, akik utánpótlásszinten szerepeltek a magyar válogatottban. Igyekeztünk ehhez minden támogatást megadni nekik, és a jövőben is ugyanezt fogjuk tenni. Minden játékos egyéni döntése, hogy melyik válogatott meghívóját fogadja el.

– A Székelyföldi Jégkorong Akadémia több csapata játszik a magyar bajnokságokban. Milyen tapasztalatokat szereztek eddig, és nem túl megterhelő, hogy mindig Magyarországon kell pályára lépniük?

– Első pillanattól prioritásként kezeltük, hogy játékosaink magyarországi csapatok ellen is versenyezzenek. A járványhelyzet miatt ugyan el kellett térni a kialakított rendszerünktől, de egyébként sikerült elérni, hogy U12-től egészen U18-ig közös versenysorozatok legyenek. Az U16-osaink és U18-asaink rendszeresen kiutaznak, ilyenkor öt-nyolc mérkőzést játszanak le, ami megterhelő ütemezés, de rengeteg értékes tanulsággal jár. Az U12-esek és U14-esek a Kárpát-medencei Magyar Ligában szerepelnek, minden versenyhétvégén két-három magyarországi csapat vendégeskedik az erdélyi helyszíneken megrendezett kupákon. Ezek a korosztályok így elkerülik a sok utazást és az iskolai hiányzást.

– Hány gyerek játszik most az akadémiában, és hány településen, hány klubban?

– Mostanra elértük az ezer jégkorongozót. Összesen nyolc központban folyik a munka az SZJA elvei mentén, nyolc egyesülettel működünk együtt. Ezek a klubok saját jégen készülnek, és az egyes korosztályokért, illetve központokért felelős mentoredzőink folyamatosan segítik a munkájukat. Marosvásárhelyen csak a napokban avattuk fel a műjégpályát, úgyhogy ott például még számítunk egy jelentős növekedésre a létszám tekintetében. Tehát ami a mennyiséget, a számokat illeti, nem lehetünk elégedetlenek. Ugyanilyen fontos nekünk a minőség is. Az akadémián folyó munkát igyekszünk úgy megszervezni, hogy a technikai, a taktikai, a fizika és mentális képzés terén is a maximumot kapják a játékosaink. Kanadai, svéd, finn, orosz és magyarországi szakemberek tudását, tapasztalatát gyúrtuk össze a képzési rendszerünkbe. Időről időre a korosztályaink közös összetartásokon, táborokon együtt készülnek a mentoredzők irányításával. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek mentális, lelki fejlődése is a legjobb úton haladjon. Ennek érdekében folyamatosan szervezetfejlesztő szakemberrel, mentáltrénerrel, illetve sportpszichológussal dolgozunk együtt.