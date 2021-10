Százötven éve tört ki az utolsó nagy kolerajárvány hazánkban

A kolera egy baktérium által okozott betegség, elsősorban széklettel, hányással, valamint szennyvízzel, illetve az ezekkel érintkező nyers élelmiszerek révén terjed. A kolera súlyos hasmenéssel és hányással jár, gyors kiszáradáshoz vezet, ezért több más trópusi betegséggel is összetéveszthető.

A kiszáradás veszélye csökkenthető különböző szőlőcukrokat, sókat tartalmazó oldat itatásával. A betegség gyorsan legyengíti az embereket, de megfelelő táplálkozással és higiéniával megelőzhető. Ma főként a fejlődő országok nyomortelepeit érinti, ahol nem megfelelőek a táplálkozási és tisztálkodási körülmények. Európában az 1830-as évek elején jelent meg, kórokozóját pedig Robert Koch ismerte fel 1884-ben. A baktérium főleg a belekben található és gyengén ellenálló, a savas folyadék így elpusztítja. A szigorú karantén és a megfelelő tisztálkodás, táplálkozás megelőzi a betegség terjedését. Két fajtát különböztetünk meg, az európai és az ázsiai kolerát. Az európai kolera az ázsiaival ellentétben nem egész évben, hanem csak a nyár második felében észlelhető.

A fertőzés lappangási ideje néhány nap, de néha enyhe hasmenés képében hosszabb időre is elhúzódhat. Az egyes megbetegedések igen különböznek egymástól, a hasmenéstől a súlyos rohamig terjednek. A járvány közvetlenül a kitörése után a leghevesebb. Az esetek többsége hasmenéssel kezdődik, a széklet bő, vizes, eleinte festett lúgos, majd később vízszerű, fehér pelyhekkel. A beteg legyengül, gyomrát üresnek érzi, ezután beállnak a gyötrő hányás­ingerek, majd a végtagokban görcsös izom-összehúzódások keletkeznek. A beteg nagy forróságot érez, testhőmérséklete kissé megemelkedik. A pulzus és a légzés szaporább, a beteg hangja gyenge, szemei beesnek, sötét gyűrűvel körülvettek. A betegség lefolyása 2-3 órától 1-2 napig is eltarthat, és súlyosbodás esetén halálhoz is vezet. A kezeletlen esetek többsége halállal végződik és gyakran a fertőzéstől számított első napon már be is következik. A gyógyulás viszont még kezeléssel is lassú, akár több hétig is eltarthat.

Terjedése a világban

A kolera az indiai szubkontinensről származik, és a kereskedelmi utak közvetítésével, a hadseregek mozgásával terjedt el szerte a világban, mivel a vizet nem szűrték, illetve nem fertőtlenítették megfelelően. Az ázsiai koleráról már vannak bizonyos feljegyzések, mégpedig i. e. 600-ban egy, a Gangesz völgyében dúló kolerajárványról. Indiában nem ritka ez a betegség, a trópusi éghajlat és a nem megfelelő higiénés körülmények kedveznek a betegség kialakulásának. Európában 1829-ben jelent meg, először a harmincas évek elején Oroszország egész területén, majd Svédországban, Bécsben, Berlinben és Angliában pusztított. 1831-ben jelent meg először Magyarországon, egy évvel később már behurcolták Amerikába is, New York és Philadelphia környékén tombolt. Franciaországban 55 ezer ember kapta el a kolerát, majd az ötvenes években visszaszorult, de egy 1863-as mekkai zarándoklat következtében a betegség ismét felütötte a fejét, egyes források szerint akkor csak a mekkaiak közül több mint 30 ezren haltak bele a kórba. A zarándoklaton részt vevők pedig tovább terjesztették a betegséget Egyiptomtól egészen Amerikáig. Közel tíz év múlva ismét a mekkai zarándoklaton részt vevők közül többen is elkapták a betegséget, majd továbbterjesztették, ami közel egymillió áldozattal járt, de nagyon sok halálos áldozatot követelt a kolera az 1880-90-es években is. Ázsiában a XIX. század során szinte folyamatosan pusztított a betegség.

A kolera az indiai szubkontinensről származik, és innen terjedt el a világban

A században hét nagy világjárványt tartanak számon, az 1831–32-est, az 1852–54-est, az 1863-ast, az 1866-ost, az 1868–70-est, az 1884-est és az 1891–92-est. A betegség ma is nagy veszélyt jelent, Indiában, valamint a világ más elmaradott területein, a szegénynegyedekben többször is feltűnik, általában ott, ahol az emberek tisztítatlan vizet isznak, vagy romlott ételeket esznek. A XIX. századtól kezdve hat nagy kolerajárvány pusztított, 46 millió ember halálát okozva. Indiában 1961-ben a betegség egy új változata is megjelent. A legutóbbi nagy kolerajárvány 1991-ben volt Peruban és Latin-Amerika egyéb területein. A halottak száma akkor ott meghaladta a 400 ezret. Európában utoljára Romániában 1986–87-ben a Duna-deltában jelent meg.

Kolerajárványok Magyarországon

Magyarországon 1831-ben jelent meg először a betegség, a pestis után ez volt a legsúlyosabb fertőző világjárvány, amely hazánkat is elérte. Az akkori magyar egészségügy még gyerekcipőben járt, a lakosság több mint 70 százaléka szűretlen vizet fogyasztott, nem volt csatornahálózat, így a közterületek koszosak voltak, az élelmiszereket sem megfelelően tárolták, mindezek a körülmények kedvezőek voltak egy járvány kialakulásához. Az első kolerajárvány Oroszországból érkezett, mégpedig a lengyel felkelést leverő cári csapatok révén az akkori Habsburg Birodalomhoz tartozó Galíciába is eljutott, majd onnan továbbterjedt Magyarország egyes vidékeire. A magyar hatóságok megpróbálkoztak egy katonai kordon felállításával is, hogy meggátolják a kór terjedését, de hiába. A kolera terjedt, majd a fertőzött területeket blokád alá vonták a hatóságok, a szabályok betartásának ellenőrzését pedig úgynevezett kolerabiztosok végezték, egyikük volt a fiatal Kossuth Lajos is. Az eredmény ennek ellenére lesújtó volt, a közel 465 ezer megbetegedést okozó járványban mintegy 250 ezer ember halt meg. Rengeteg hamis, de az akkori közhiedelem szerint hatékony módszert javasoltak a betegség gyógyítására, ilyen volt a fokhagyma és a pálinkába áztatott borókabogyó fogyasztása is. A Kárpát-medencét a hét világjárványból négy érintette a XIX. században. Ha a halottak számát nézzük, akkor három emelkedik ki ezek közül, az 1831–1832-es, az 1848–1849-es és az 1872–1873-as, mindháromnak jelentős politikai, gazdasági hatása volt. 1872. szeptember 14-én tört ki Magyarországon az utolsó nagy kolerajárvány, a halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer volt. A járvány két évig tombolt, és megfékezése után hat évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az ország lakossága elérje a korábbi lélekszámot. A betegséggel szemben csak 1892-re sikerült eredményesen felvenni a küzdelmet, akkor már elrendelték a közterületek takarítását, ajánlották a tiszta víz fogyasztását, a betegeket pedig ideiglenes kórházakban helyezték el.

A kolerajárvány okozta veszteségek

A három nagy kolerajárvány pusztítása megközelítőleg 600 ezer ember halálát okozta, ami eléri a pestisek nagyságrendjét, arányait tekintve azonban alacsonyabb, mert a kolerajárvány idején az ország lakossága már sokkal több volt, mint a pestisjárvány időszakában. Érdemes megfigyelni, hogy a járványok mindig keleti irányból érkeztek (Oroszország, Románia, Ukrajna), ebben sok esetben óriási szerepe volt az orosz hadsereg mozgásának is.

Az 1831-es járvány esetén a hatalom megelőző jellegű rendeletek kibocsátásával és különböző felvilágosítással igyekezett a kór halálozási mértékét csökkenteni. Ezért vesztegzárat rendeltek el, strázsákat állítottak őrszolgálatba, valamint falvakat árkoltak körül. Ez a vesztegzár vezetett végül az 1831-es kolerafelkeléshez a Felvidéken, majd ennek hatására ült össze 1832-ben az országgyűlés.

Kevésbé ismert, hogy az 1848–49-es szabadságharc ideje alatt is volt egy igen jelentős kolerajárvány, amelyben hétszer többen haltak meg, mint a különböző katonai akciókban. Magyarországon a kolera fenyegetésének híre 1848 tavasza végén terjedt el, éppen akkor, amikor a Batthyány-kormány munkához látott, és az ország új berendezkedésének alapjait tette le. Október 26-án az Országos Honvédelmi Bizottmány külön koleraügyi bizottságot nevezett ki dr. Pólya József vezetésével, aki már 1831-ben is részt vett a betegség elleni küzdelemben. Pólya ügyeletet szervezett a pesti városházán és több kolerakórházat is felállított, majd, amennyire módjában állt, igyekezett a betegség terjedését folyamatosan figyelemmel kísérni. A megbetegedések november közepétől egyre ritkultak, majd az év végére meg is szűntek. A fertőzöttség 1849 januárjától az egész ország területén látványosan csökkent, tavasz végén azonban a kolera újból és még agresszívebb támadásba lendült. Érdekes adat, hogy a magyar szabadságharc leverésére kiküldött orosz hadseregnek egy tizede, több mint 15 ezer fő esett áldozatául a kolerajárványnak. Abban az időben, de ezt el lehet mondani az egész XIX. századra is, a járvány okozta pánikot az általános bizonytalanság és a nyomasztó orvoshiány sok helyen csak tovább fokozta. Mint az látható, a járvány terjedését elősegítette, majd felgyorsította a közlekedés forradalma, a gőzhajózás és a vasúti hálózat kiépülése is.

Az egészségügy fejlődése, a csatornahálózat kiépítése, valamint az egészséges ivóvíz biztosítása egyre inkább kiszorította Európából a XX. században ezt a rettegett betegséget, de sajnos napjainkban egy újabb kórral kell szembe néznünk, ez pedig a koronavírus.

