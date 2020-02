Szaloncukor és tavaszi virágok

Vasárnap már március elseje, igaz, nem a csillagászati tavasz, de a naptári megkezdődik. Mondhatnánk, hogy a tavaszi szél vizet áraszt, de ez a mostani már nem szél, hanem egyenesen orkán. Ez valamelyest meglátszott a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac forgalmán is, de azért ínséges napokról nem beszélhetünk. Sőt, megjelentek a tavasz virágai. A barkák, a nefelejcsek, a ciklámenek, az árvácskák (250 forint). Sőt, aranyesőt is vásárolhattunk, ha úgy volt kedvünk.

Dunaújváros

A tavasz eljöttét jelenti az is, hogy a dughagymák is ott voltak a standokon, ezerkétszáz és ezerötszáz forint közötti kilónkénti árakon. Viszont a fentiekkel teljesen ellentmondásos, hogy rengeteg volt még a zsákos krumpli és hagyma, ami inkább az őszi piacokat jellemzi, mint a tavaszit. Az árak továbbra is kétszáz és háromszáz forint között „észlelhetők” – kilónként.

Az azután végképp nem a tavasz kezdetének a jele, hogy egy árusnál még szaloncukor is kapható volt, igaz, a karácsonyi árakhoz viszonyítva olcsóbban.

Sláger volt a fejtett bab több változatban (1000–1500 forint/kilogramm) és a méz. Itt az árak a fajtától és az üveg méretétől függnek.

A „szokásos” zöldségek és gyümölcsök árai – főleg az előbbieké – hónapok óta stagnálnak. Jónak mondható az ellátás mindkét területen. Nincs hiány déligyümölcsből, és szerencsére nagyon jó a kínálat almából is.

(Fejlövésem, hogy az alma, a savanyú káposzta és a cékla ilyenkor a legjobb vitaminforrás.)

A szokásokhoz híven a hét végén mindig vannak sajtárusok, leginkább a kecskesajt található meg a standokon. Nem túl olcsók, de minőségi sajtnak kilóját nem nagyon lehet háromezer forint alatt adni.

A hét végén nagyobb létszámban jelennek meg a dunaújvárosi piacon a füstölt húst áruló őstermelők is, hiszen ilyenkor a legkelendőbbek a termékeik, mert ugye szombaton vagy vasárnap még azok is főznek, akik hét közben a menzát részesítik előnyben (lelkük rajta).

Voltak igen gusztusos lekvárok és különböző savanyúságok, a legkisebb üvegtől a nagy dunsztosig.

Szóval: szélvihar ide, szélvihar oda, tegnap volt miből válogatniuk a dunaújvárosi piacra kilátogatóknak.