Szalai Viktória látványkonttyal nyert az országos versenyen

2021. 01. 14-én került megrendezésre az I. Online Szépészeti Kupa döntője. A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákja, Szalai Viktória látványkonty kategóriában a legjobbnak bizonyult. Modellje Balogh Alexa, a modell kategória győztese lett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum szervezésében került megrendezésre a verseny, melyet fodrász- és kozmetikustanulók számára írtak ki. A koronavírus járvány okozta fertőzés miatt a verseny online került megrendezésre. Ez az első ilyen szépészeti verseny, melyet ilyen módon rendeztek meg.

Az iskolák előválogató versenyt szerveztek, majd maximum három fővel nevezhettek be az országos versenybe. A decemberben megrendezett elődöntőre Szalai Viktória a kontykészítés munkafolyamatáról készített videót és a végeredményről készített fotókat küldött be. Talán a Disney filmből ismert, Angelina Jolie alakította Demóna különleges szarva ihlete a fiatal és tehetséges fodrásztanulót. Az extrém hajviselet megvalósítása az online döntőbe repítette Viktóriát, majd a tegnapi nap folyamán a sikert is meghozta számára. Természetesen az elért eredményhez Buday Anna fodrászoktató segítségére is szüksége volt, valamint a gyönyörű modellre Balogh Alexára is, akit szintén az ország legjobbjának értékelt a zsűri.

A verseny egyedülállóan magas összdíjazása – hárommillió forint – során a tanulók és felkészítőik értékes szépész szereket tartalmazó csomagot nyertek.