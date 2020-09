Szalagavatóra limuzinnal?

Lassan közeleg a diákok számára az év egyik legnagyobb bulija. Igen, a szalagavatóra gondolunk, ami bár a jelenlegi szabályozások tükrében messze lesz a hagyományostól, de azért mindenképp meg kell ünnepelni!

A szalagavató fontos!

A középiskolai tanulmányokhoz mindenképp hozzátartozik a szalagavató ünnepség, hiszen mégiscsak az együtt töltött 4-6-8 év lezárását jelenti. A nagy nap idén biztosan sok helyen kisebb bulival zárul, de a méltó megünneplése még akkor sem maradhat el, ha csak a szalagtűzésre kerül sor. Éppen ezért nagyon jó választás lehet egy limuzin ahhoz, hogy igazán jót bulizzatok még az érettségi előtt.

Budapest utcái éjszakai fényben fürödnek, és ti az osztálytársaiddal elegánsan suhantok a választott szórakozóhely felé. Sőt, ha egy igazán nívós szórakozóhely a cél, gondolj csak bele, hogy milyen sikkes lesz, ha a PLS Partylimuzin autóival érkeztek.

Egy igazi luxusjárgányban meghitten koccinthattok a behűtött pezsgővel az elmúlt évekre, a sikeres osztálytáncra és az előttetek álló érettségire egyaránt. Nem csak az iskolapadban ülhettek egymáshoz közel, hanem a limuzin bőrülésein élvezhetitek a luxust, amit egy ilyen különleges autó nyújt.

Milyen limuzint válassz?

A limo kiválasztását leginkább az befolyásolja, hogy hány főnek kell kényelmesen elférnie benne. 8 vagy kevesebb fő esetén a legoptimálisabb a Lincoln Town Car, míg ha már 9 a létszám, akkor inkább a tökéletesen egyedi Chrysler 300C-t válasszátok. Csillogó arany színével garantáltan ki fogtok tűnni a tömegből, hát még a pesti forgalomból. 15 főig pedig a Lincoln Navigator vár tárt ajtókkal titeket.

Ha pedig eljön a ballagás, akkor is nyugodtan meghívhatod a barátaidat, családtagjaidat egy meghitt limuzinozásra, hogy megünnepeljétek azt, hogy vége a sulinak és rövidesen érettségizel. Hidd el, hogy minden osztálytársad sárgulni fog az irigységtől, aki csak lát, hogy egy feltűnő és igazi luxusautó vár a kapuban. Szeretnéd te is érezni az irigy pillantásokat, ahogy elhajtasz egy igazán izgalmas autóval?

Ma már a limuzinbérlés nem csak a gazdagok és a hírességek kiváltsága, hanem bárki számára megfizethető, hála a PLS Partylimuzinnak. Éppen ezért ma már nem kell horrorisztikus összegekre számítani egy árajánlat kapcsán, így bátran érdemes belevágni a keresgélésbe és a szervezésbe! Még van időd a szalagavatóig, hiszen azokra általában novembertől kerül sor az iskolák, gimnáziumok jelentős részében.

Ha pedig nem tanulsz, akkor is van ok az ünneplésre, hiszen a limuzinbérlés a lánybúcsúk, esküvők, de akár születésnapok elengedhetetlen kelléke is lehet.