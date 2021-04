Szakállasok Covid idején

Manapság egyre nagyobb divat a férfiak körében az arcszőrzet. Legyen szó bajuszról vagy vikingmódra növesztett szakállról, egy biztos: ápolást és odafigyelést igényel. Mihez kezd a férfi akkor, ha kedvenc borbélya a Covid-19 miatt „lehúzta a rolót”?

Amíg az ezredforduló éveiben egyenesen igénytelennek számított, ha valaki borostával, ne adj’ Isten szakállal jelent meg a nagy nyilvánosság előtt, egyes vélemények szerint manapság elengedhetetlen kelléke a „sármos férfinak” az arcszőrzet.

A borosta is ápolva szép

Én magam is azoknak a – szakállasok – táborát erősítem, akik azt vallják: a borosta nem szúr, pusztán a jó oldalára kell születni.

Már egészen korán elkezdtem barátkozni arcszőrzetek különböző formáival, de korábban nem sokat foglalkoztam annak megjelenésével, vagy tényleges ápolásával. Holott, a „sármos férfi” ápolt szakáll nélkül inkább kelti egy hajléktalan, de legalábbis igénytelen ember benyomását, mintsem olyanét, akinek a puszta látványától klimax közeli állapotba kerülnek a hölgyek.

Ilyenkor célszerű elmenni egy borbélyhoz, ha a szakállunk vágása miatt nem is, de tanácsot kérni annak ápolásához mindenképpen.

Persze amikor, a Covid-19 miatt a teljes szolgáltatói szektor bezárt (így a borbélyok is) ez lényegesen nehezebb, de most, amikor a helyzet megoldódni látszik, mindenképpen keressünk fel szakembert. A város legelső szalonja már neve szerint is a legjobb, annak tulajdonosa pedig Szilveszter János, ha csak a szakáll méretét vesszük alapul, mindenképpen hozzáértő. A Best Barber üzemeltetőjével nemcsak szakállápolási tippekről, hanem a Covid-19-nek a borbélyágazatra gyakorolt hatásáról is beszélgettünk.

– Milyen hatással volt az üzletre a világjárvány?

– A kezdetekben nagyon erősen kihatott ránk is, mint mindenkire, természetesen. A Pakson található üzletünket be is kellett zárni, amíg itt, Dunaújvárosban egy emberrel üzemeltünk, holott a költségeink java része természetesen megmaradt. A nyár az valamennyire fellendülést hozott, de tavaly ősztől aztán ismét bezuhant a bolt, mint minden más is. Sajnos nettó vesztességgel voltak nyitva a pandémia alatt az üzletek.



– Hogyan vészelték át ezt az időszakot?

– Én speciel horgásztam, az, hogy a munkatársaim közül ki volt az, aki „maszekolt” és vállalt munkát, azt nem tudom, biztos volt ilyen a szakmán belül, azonban ennek helyességéről állást foglalni nem szeretnék.

Azt azonban mindenképpen fontos megjegyezni, hogy amíg a szolgáltató-szektoron belül sokaknak volt „b” opciója, éttermek esetében a kiszállítás például, addig a szépségipart teljesen hanyatt vágta ez a vírus, és az azt követő intézkedések. Holott a higiéné a mi szakmánkban alapfeltétel.

– Mire gondol?

– A mi üzleteinkben a Covid-járvány óta ózongenerátorral fertőtlenítünk. Ezen a vírus nem változtatott semmit. Emberekkel, sőt a fejükkel, az arcukkal foglalkozunk, a hámrétegek pedig elképesztően sérülékenyek, emiatt az eszközök és a kezünk fertőtlenítése, tisztán tartása alapkövetelmény. Rendkívül sokat ront az üzlet jó hírén, ha valaki itt szed össze valamiféle fertőzést, vagy olyan hámsérülést, ami aztán tovább romlik.



– Mi a helyzet most, hogy a fokozatos nyitás elérte a kisvállalkozásokat?

– Ez most egy óriási fellendülés, tényleg mérhető, hogy az emberek kiszabadultak otthonról, és fokozatosan ugyan, de el lehet járni különböző helyekre. A héten több alkalommal is 10-12, de 14 órás munkanapom is volt, tehát tényleg elmondható, hogy remélhetőleg lassan helyreáll a világ rendje.



Szakáll, bajusz? Mosni, mosni

– A pandémia alatt a vendégek megkerestek azzal, hogy mitévők legyen az arcszőrzettel, hogyan ápolják, tisztítsák, esetleg vágják, amíg az üzletek zárva vannak?

– Természetesen mindenki feltankolt a különböző szakállápoló szerekből, samponból, balzsamokból, olajból. Alapvetően amondó vagyok, hogy a szakállat minden nap mosni kell, törődést igényel, foglalkozni kell vele, szárítani. Én például nem is tudnék életben maradni ezek nélkül, enni sem tudnék. Ami a vágást illeti, sokszor van az, hogy az emberek megpróbálkoznak otthon megigazítani a szakállukat, aztán jönnek, hogy elrontották. Az arcszőrzetben nagy pozitívum, hogy folyamatosan nő.



– Mennyivel kell másképpen ápolni a szakállat, mint a hajat, illetve milyen hatással van a jelenlegi – állandó maszkviselés – az arcszőrzetre?

– Mosni mindenképpen gyakrabban kell. A maszkviselés miatt a szagok, a pára nem távozhat teljes mértékben a maszkból, így az benne marad az arcszőrzetben. Bepállik a szakáll, lerakódnak a szennyeződések. Ha nem tisztítják, nem ápolják kellően, akkor fizikai és kémiai bőrhámlasztás is szükségessé válhat, természetesen azután, mielőtt levágtuk a szakállat. Érdemes ilyenkor szakemberhez fordulni, semmiképpen se csináljuk otthon. Összegezve elmondható, ha szakállat növesztünk, az plusz törődést, odafigyelést igényel, ezt mindenképpen tartsuk szem előtt.