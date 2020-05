Szabadnak szeretnénk érezni magunkat

Ma kicsit korábban indultam el reggel, de változatlanul nem volt nagy a forgalom. Összefutottam az utcán egy barátommal, a karantén előtti napokban láttam utoljára, jobban nézett ki mint valaha. Nem tudtam eldönteni hogy csak felszedett pár kilót és emiatt nem láttam véznának, vagy unalmában edzett mindennap, és javult a fizikuma. Kicsit hipochonder fazon, elmesélte hogy otthonról dolgozik, és a céges laptopját annyiszor lefertőtlenítette az elmúlt kilenc hétben hogy nem müködik rajta három billentyű. Én sohasem fertőtlenítem otthon a computert, eszembe sem jutott (pedig tele van morzsával is), egyszerüen csak kezet szoktam mosni mielőtt használom.

Tegnap állami testőrséget kapott az egészségügyi miniszterhelyettes a halálos fenyegetések miatt, ma ugyanez történt az oktatásügyi miniszterrel és a Lombardia régió vezetőjével is. Újraindult az élet, megkezdődött a járvány kezelésének értékelése, kihallgatások és felelősségre vonások. A napilapok szerint “meleg a helyzet”.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 50966, az elmúlt huszonnégy órában 584 az új fertőzőtt, közülük 384-en Lombardia régióban élnek. 7729-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 505 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 42732-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 147101-en gyógyultak, közülük ma 2443-en.

Az elhalálozottak száma 33072, közülük ma 117-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 231139.

Az eddig elvégzett korona vírus tesztek száma 3607251 (összesen 2290551 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 67324 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,9%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 115,3 tesztböl 1 lett pozitív.

37299 személyt ma teszteltek először (így lett 584 pozitív), ez 1,6%, ez azt jelenti hogy minden 64 tesztből 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,3%-kal emelkedett.

A számok magasabbak mint az előző napokban. Mint megtudtuk, az elhalálozások görbéje megközelítőleg egy hónappal hátrébb van az új fertőzések görbéjéhez képest.

A vélemények változatlanul megoszlóak. Van aki azt gondolja hogy a felelőtlenek miatt emelkedett a napi fertőzések száma, a vesztünkbe rohanunk, és van aki szerint csak az elvégzett tesztek száma miatt történt, aggodalomra semmi ok.

Az elmúlt héten Bergamóban rengeteg ellenanyag tesztet végeztek. Ha valaki pozitív teszt eredményt kapott, de nem tudta hogy fertőzött volt, akkor elvégezték rajta a koronavírus tesztet is, hogy kiderüljön aktív-e még a vírus szervezetében. Ezzel a módszerrel 168 pozitív személyt találtak az elmúlt napokban, és ezt hozzáadták a mai értékekhez.

Abban a pillanatban vagyunk amikor nehéz eldönteni mit higyjünk, ilyenkor már inkább a szívünk húz mint az itélőképességünk. Bár lehetséges hogy Lombardia régió továbbra is zárva marad a jövö héten, szabadnak szeretnénk érezni magunkat.