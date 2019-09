Súlyos allergiás reakció nemcsak csípés, étel miatt is előfordulhat

Egy néhány hete történt eset miatt kérdeztünk rá arra, mi a teendő hirtelen fellépő allergiás reakció esetén.

A feol.hu értesülése szerint a kora őszi, akár nyárias idő még kedvezhet a kirándulóknak, akiknek nem árt az óvatosság, hiszen a szabadban bármikor találkozhatnak méhekkel, darazsakkal. Igaz, ez egy egyszerű városi séta folyamán vagy a kertben is megtörténhet, akárcsak az, hogy valakit csípés ér. Ha ennek csupán egy kis bőrpír a következménye, akkor nincs is riadalom és extra teendő, ha azonban az illetőnél hirtelen allergiás reakció lép föl, az már gond lehet.

Ennek kapcsán kérdeztünk orvosokat: föl lehet-e egyáltalán készülni egy ilyen helyzetre?

Patik Ferenc háziorvos szerint viszonylag ritka a durva allergiás reakció, de természetesen előfordulhat. Különösen annak javasolja, hogy készüljön föl egy esetleges vészhelyzetre, akiről már tudható, hogy allergiás a darázs- vagy méh­csípésre. Valóban célszerű, ha mindig kéznél van az adrenalinos injekció, amely azonnal hat. Ezt úgy állították össze, hogy a laikus számára is biztonsággal kezelhető. Ha valakit megcsíp egy darázs vagy méh, s ez csupán fájdalmat okoz, de allergiát nem, akkor normál esetben elég hűteni a csípés környékét. Ezután figyeljük, nehogy elfertőződjön. Vakarni nem szabad, az pedig mindenképpen legyen gyanús, ha valamely testrészünk dagad, ilyenkor forduljunk orvoshoz! – javasolja a háziorvos.

Szokó Márta, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház csecsemő- és gyermekgyógyásza, pulmonológusa elmondta: leggyakrabban a darázs, a lódarázs és a méh csípése válthat ki allergiás reakciót. Az, hogy ez kinél miként zajlik le, nagyon egyéni. Van, akinél csak fokozottabb helyi reakció látható, és sose lesz belőle anafilaxia (súlyos, túlérzékenységi immunológiai reakció), másnál pedig akár a második csípés után is kialakulhat utóbbi.

Az anafilaxia végzetessé is válhat (bár ez nem gyakori) a gégeödéma és fulladás vagy a nagymértékű vérnyomáscsökkenés, eszméletvesztés miatt. Ezekre az esetekre csak úgy lehet felkészülni, ha valakinél már kiderült a túlérzékenység, és tart magánál adrenalininjekciót, s azt a lehető leghamarabb beadják. A szert szakorvos – például gyermekgyógyász, pulmonológus – írhatja föl, és elég drága, a szavatossága pedig körülbelül másfél év. A beadását nyugodt körülmények között kell elsajátítani.

Szokó Márta a csípéseken kívül fontosnak tartotta megemlíteni az ételallergiából eredő túlérzékenységi reakciókat is. A kicsiknél egyebek mellett tehéntej, tojás, a nagyobbaknál földimogyoró, hal fogyasztása után fordulhat elő ilyen.

Ha valaki tudja magáról, hogy valamire allergiás, akkor jobb, ha megelőzésként kerüli a veszélyes helyzeteket, ételeket. Például nem járkál szabadban mezítláb, nem eszik szabadtéren édeset, amely vonzó lehet a darazsaknak, s persze kerüli a mogyorót és társait.

Vészhelyzetben minden esetben mentőt kell hívni, akkor is, ha beadtuk az adrenalininjekciót. Elfordulhat az is, hogy az illető először jobban van, majd ismét romlik az állapota. A doktornő hozzátette: a kalciumot nyugodtan elfelejthetjük, beadása – a korábbi hie­delemmel ellentétben – nem segít az allergiás reakción.