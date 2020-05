Stílusos és elegáns fények

Lámpák helyett vagy pusztán csak hangulatvilágításnak is remek választás lehet a LED szalad, a modern világítástechnika úttörője.

A LED-szalag a lakás számos helyiségének meghatározó dekorációs eleme lehet, ám bátran kivihetjük a házon kívülre is, hiszen a teraszon éppúgy helytáll, mint a konyhában. Amellett, hogy hangulatfénynek is tökéletes, olyan helyekre is fényforrást juttathatunk vele, ahol nincsen ablak.

Az elegáns stílus kedvelőinek a hideg vagy meleg fehér árnyalatú fényfüzérek lehetnek a legideálisabbak, akik viszont egy kicsit extrémebb irányt szeretnének venni a világítástechnika terén, azoknak a színváltós darabok is megfelelőek lehetnek. Mindezek esetében sokszor nem csak színt, de a fényerősséget is szabályozhatjuk.

A nappaliban főképp dekorációs funkciót láthatnak el a LED-ek. Öntapadó mivoltjuknak köszönhetően felragaszthatjuk akár a polcok, de a tévé körül vagy a mennyezeten is jól mutat. Akár a lábon álló kanapé aljára is felragaszthatjuk, a hangulatos végeredmény garantált. A változó színű fényáradat egészen új hangulatot kölcsönöz a helyiségnek.

A fürdőszobában főképp a praktikussága miatt alkalmazzák. A kisebb méretű helyiségek gyakran nem rendelkeznek ablakkal, így ideális választás lehet a világítástechnika ezen formája. A tükör körül körbefuttatva, vagy a fürdőszobaszekrény alján és oldalán elhelyezve kellemesen megvilágítja a teret.

A hálószobában több szempontból is jó szolgálatot tehet. Az ágy körül elhelyezve legalább annyira romantikus hangulatot kölcsönöz, mintha gyertyákat gyújtanánk, mindemellett egy hideg fehér árnyalat rendkívül modernné teszi a terem. A praktikusságról ebben a helyiségben sem szabad megfeledkezni. Aki nem szeret a sötétben bóklászni az éjszaka közepén vagy nem találja a sötét gardróbszekrény mélyén a kedvenc ruháit, annak a szekrény belsejében elhelyezett világítás a lehető legjobb választás lehet.

Természetesen nem szükséges kizárólag a lakás belső tereire szorítkoznunk, hiszen kimondottan kültéri használatra tervezett szalagokat is vásárolhatunk, melyek az időjárási viszontagságoknak is ellenállnak. A teraszt, és akár az erkélyt is megfelelően kivilágíthatunk a LED-ekkel, így a lakás ezen pontjainál sem kell a világítási módok kiépítésével bajlódni.

Forrás: feol.hu