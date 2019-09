Sportos délelőtt a Százszorszép tagóvodában

A sportos délelőttön a tizenkét dunaújvárosi tagóvoda képviselői mellett a kulcsi Százholdas Pagony óvoda és bölcsőde, valamint a rácalmási Manóvár óvoda is részt vett a versengésben.

A bajnokságot Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda igazgatónője nyitotta meg. Elmondta, hogy a legfontosabb most a pontgyűjtés, hiszen a nap folyamán részeredményeket kapnak a csapatok, a végeredmény pedig az ovifoci harmadik, végső fordulóján dől majd el decemberben, a télapóünnepség környékén.

Az óvoda a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel közösen rendezi meg már második éve a bajnokságot. A DLSZ képviseletében Dudar Katalin, az Ifjúsági és Gyermekbizottság tagja, valamint Tóth Imre, a Társadalmi Felelősség Bizottság vezetője vett részt a délelőttön.

Gyenes Józsefné elmondta, a versenynek olyan tagóvoda biztosíthatja a helyszínt, ahol van zárt, multifunkcionális műfüves pálya, így ez alkalommal a választás a Százszorszép tagóvodára esett. Nem csak a labdarúgás jegyében telt a nap, a csapatoknak ügyességi vetélkedőkön is teljesíteniük kellett, sőt, a katasztrófavédelem jóvoltából egy tűzoltóautó is állomásozott az óvoda mellett, a feladat célbalövés volt vízsugárral.

Az ovifoci-bajnokság tegnapi fordulója eredményeként tizenegy csapat végzett a negyedik helyen. A dobogó harmadik fokára a Kincskereső tagóvoda állhatott, második lett a Bóbita, a legtöbb gólt és pontot szerző csapat pedig a Római-parti tag­óvoda delegációja volt. Minden csapat érmet, kupát és ajándékcsomagot kapott.

Felajánlások

A díjátadón részt vett a 8. körzet önkormányzati képviselője, Sztankovics László is, aki, mint minden hasonló alkalommal, most is felajánlásokkal érkezett. Gyümölcslével és müzliszelettel kedveskedett a gyerekeknek. Oláh János, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány általános igazgatója 3-3 labdát ajándékozott az óvodáknak. A sportolástól megéhezett gyerkőcök pizzát kaptak még a díjátadó előtt, amit ezúttal is a Diablo Pizzéria ajánlott fel a kicsiknek.