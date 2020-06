Spontán, de azért ünnepeltek az Adony szőlőhegyi gazdák

Nincsen arra vonatkozó adat, hogy az elmúlt mintegy háromszáz évben kényszerűségből valaha is elmaradt volna a Szent Orbán nap Adonyban.

Az 1710-es és ’20-as években Adonyba betelepített németek hozták magukkal Szent Orbán tiszteletét, a védőszent ünnepét.

– A koronavírus-járvány miatt meghozott, a rendezvények megtartására vonatkozó, augusztus 15-ig érvényben lévő kormányrendelet miatt az idei évben nem tudtuk a Szent Orbán napi hegyünnepünket a szokásos módon megtartani. Azonban az élet, mint oly sokszor, most is kegyes forgatókönyvet írt meg számunkra – ezt Schmidt Attilától, az adonyi Szent Orbán Borrend nagymesterétől tudtuk meg.

A gazdák ezen a napon is kint voltak a pincéknél, ahogyan az elmúlt hetekben, a kijárási korlátozások alatt is végezte mindenki az aktuális szőlő- és pincemunkákat. A korlátozások enyhítésével már sok pincénél a családdal, közeli barátokkal egészült ki a társaság. Fél három körül Králl István pincéjénél, aki ezen a napon töltötte be hetvenhetedik születésnapját, és Schmidt Attila elődje volt a nagymesteri székben, gyülekezni kezdtek teljesen spontán, ösztönösen a gazdák, a vendégek, hogy azután a Salina táncosainak vezetésével, énekkel vonuljunk fel a Szent Orbán-kápolna előtti térre.

A civil összefogás erején azonban még egy világjárvány sem foghat ki, ezt bizonyították az adonyiak múlt héten a Szőlőhegyen.

A kápolna feldíszítve várta a Szőlőhegyre látogatókat, Gévai Nándorné, Kozmér Anita és Amanda jóvoltából. De sokan tettek sokat azért, hogy a hagyományosnak nem mondható, spontán Szent Orbán napi ünnepség megfelelő körítést kapjon. Mint például a Vetus Salina Kulturális Egyesület, Szaladosné Kapuvári Olga, Kremmerné Králl Márta, a Fülöp család és Szalainé Gartai Krisztina.