Sötétben is biztonságban

A balesetmentes közlekedéshez alkalmazkodni kell az ősszel és télen megváltozó időjárási és fényviszonyokhoz. Ebben idén is országos kampány segíti az autósokat.

A téli időszámítással rövidültek a nappalok, emiatt kora reggel és késő délután megváltoztak a fényviszonyok az utakon, és minden autósnak oda kell figyelnie, hogy a csapadékos, ködös időben is biztonságosan közlekedjen. Ebben segít, hogy december 15-éig az Országos Rendőr-főkapitányság Látni és látszani című országos kampányának részeként a járművezetők több autószervizben ingyenesen átvizsgáltathatják autójuk világítását és szélvédőjét, a programhoz csatlakozott optikusoknál pedig ellenőriztethetik a látásukat. A kampányban a latnieslatszani.hu internetes oldalon regisztrálva vehetnek részt a gépjármű-tulajdonosok.

Évről évre az év végi szezonban több baleset történik az utakon, mert hiába a szeszélyes időjárásnak kitett vezető rutinja, gyakran mások óvatlanságából következik be a baj, vagy a jeges hidakon, felüljárókon, aluljárókban, a lefagyott páralecsapódások miatt csúszós úton váratlanul válik teljesen kiszolgáltatottá a sofőr. Ezekre a helyzetekre érdemes a szokásosnál jobban felkészülni.

„Aki vezetés közben jól lát, az képes egyidejűleg távolra, közelre és oldalra látni. Az autó vezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90 százaléka a látástól függ, amelyet az olyan külső tényezők, mint a sötétség vagy a rossz időjárási viszonyok, rontanak” – figyelmeztetnek a kampány weboldalán. Azt javasolják, hogy az autós ellenőriztesse a látását évente legalább egyszer szakemberrel, akkor is, ha úgy gondolja, nincs szüksége korrekcióra.

Az autónkat tanácsos gyakrabban ellenőrizni, ellenőriztetni. Alapvető, hogy a lámpák, fényszórók megfelelően működjenek, hiszen enélkül „láthatatlanná” válik az autó, és a vezetője is „vakságra” van ítélve. Emiatt fontos, hogy időben kiderüljön, ha az izzók elhasználódtak. Az is gyakori hiba, hogy a fényszórók nem megfelelően vannak beállítva. Ha néhány fokkal feljebb hordanak a kelleténél, az a szembejövő autóvezetőket hússzor jobban vakítja. Ha viszont a fényszórók csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a világítás hatékonysága a huszadrészére csökken, 30 méterrel kevesebb útszakaszt lát be a sofőr.

Tiszta autó, rendes vezető – szólhatna a mondás, hiszen a koszos világítótest is rontja a fényszórók hatékonyságát, a szélvédőn, ablakokon pedig a különféle külső és belső szennyeződések is csökkentik a kilátást. A szürkés vagy olajos-foltos rétegek gátolják a fényviszonyok megítélését, rontják a többi közlekedő megfelelő érzékelését. A szélvédőt belülről is takarítsuk, a koszos üveg ugyanis sokkal hamarabb kezd párásodni! A felverődő kavicsok okozta repedések pedig nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem egyéb veszélyforrást is jelenthetnek a gépkocsi utasainak.