Úgy érzi, a lelke mozgatja az ecsetet a vásznon

Honnan lehet tudni, hogy valaki tehetséges? Talán ez csak azokról derül ki, akik sikeressé válnak? Vannak, akik gyerekkorukban csendesen háttérbe húzódnak, teszik a dolgukat, nem kerülnek tehetségük által a figyelem központjába. De valahol mégis ott munkál bennük, és egyszer csak nyilvánvalóvá válik. Molnár Viktóriával beszélgettünk.

A Dunaújvárosból indult Viktória – saját bevallása szerint – nem volt kiemelkedően tehetséges kislány az iskolában, a rajzórákon. Persze könnyen lehet, hogy a rajztanár figyelmét elkerülte, mi is rejtőzik valójában benne, hiszen akkoriban a „kiváló úttörőknek” valahogy még a festés, meg a rajzolás is mindig jobban ment. Azt mondják a tehetség előbb-utóbb kibontakozik, előtör, és így történt ez riportalanyunkkal is. Igaz, már felnőttként vette észre, hogy örömét leli a festészetben, önkifejezési lehetőséget talál benne, és gazdag lelkivilága által inspirált különleges képei másoknak is tetszenek.

– Külföldön él, miért döntött úgy, hogy Dunaújvárosból Svájcba költözik?

– Egy kedves barátnőm élt külföldön, akit egy alkalommal meglátogattam. Ott találkoztam először későbbi férjemmel, akivel hamarosan összeházasodtunk, és Svájcba költöztünk. Ő egyébként olasz származású, tehát így neki is egy új országot kellett megszoknia. Később két fiunk is született, Vincenzo és Valentino. Szeretünk itt élni, gyönyörű ország, bár az élet úgy hozta, hogy a közelmúltban különváltak útjaink.

– Mikor érezte először a késztetést, hogy ecsetet ragadjon?

– Hobbiszinten indult, körülbelül 15 éve. Inkább csak próbálkoztam valamivel, mert késztetést éreztem a kreativitás kifejezésére. A festést választottam, mivel apukám is olajképeket festett, nagyon ügyes volt. Gondoltam, kipróbálom én is. Később bekerültem egy zürichi főiskolai felkészítő kurzusra. Sajnos anyagi okok miatt nem jutottam tovább. De nem bánom, hiszen később művészektől vettem magánórákat itt Svájcban, és magamat fejlesztettem. Egyre többet festettem. Próbálgattam a színeket, eszközöket, még a kezemmel, az ujjammal is festettem. A kreativitás mindig bennem volt, már gyerekkoromban is.

– A családja hogyan fogadta festői ambícióit?

– Nagyon jól, szerencsére engem mindenben támogattak. A két, már nagy fiam örökölte tőlem a kézügyességet. Az iskolájukban kiállítást is rendeztek az alkotásaikból. Igazán büszke vagyok rájuk, nem csak, mint anya, de a tehetségükre is.

– Hol mutatta be eddig a képeit?

– Tíz évig volt egy állandó kiállításom, amikor egy étteremben voltak kihelyezve a képeim. Sokan látták azokat, és rengeteget meg is vásároltak. Több országba vittek képeket tőlem, még Kínába is, szerették a tehenes alkotásokat. Galériában még sohasem voltak kiállítva festményeim, oda Svájcban csak a művészeti diplomával rendelkezők juthatnak be. Tervezem, hogy online fogom bemutatni alkotásaimat, egy weboldalon kialakított galériában. Sajnos a munka mellett kevés időm jut a festésre, de nagyon szeretném, ha inkább ez lenne a fő megélhetési forrásom.

– Jól értem, hogy tehenes képek? Hirtelen a lila tehenek jutottak erről eszembe.

– Igen! Nekem is vicces, meg érdekes volt, hogy az állatos, de főleg a tehenes képek nagyon sikeresek voltak, imádták az itteniek. Viszont nekem nem mindig megy az, hogy megrendelésre fessek valamilyen meghatározott témában, csak mert most az a népszerű.

– Sosem ad címet a festményeinek?

– Nem, mert a címekkel bajban vagyok. Arra használják, hogy meghatározzák vele a képek mondanivalóját. Ugyanúgy, ahogyan én szabadnak érzem magam, a képeimet sem akarom beskatulyázni. Ha valaki megvásárol egy képet, szabadon adhat neki címet. Az állatoknak pedig van nevük, ami a kép címe is egyben.

– Mi az, ami inspirálja?

– Mindig az érzés. Ha fotó alapján festek, akkor nem fontos, hogy feltétlenül ember legyen, mert akár egy kutya, akár egy tehén pillantása is, az arca, szeme elárulja a természetét. A tájképeknél pedig a táj szépsége és a színek. Aztán vannak a különféle szituációk, emberi érzések, legjobban engem azok ragadnak meg. Nem szeretnék csakis egyetlen irányba menni, mindig egy témával foglalkozni. Ha választanom kellene, az biztos, hogy az emberi érzéseket szeretném még jobban megfogni, hogy azokat közvetíteni tudjam.

– Megfoghatatlan érzések áradnak a képeiből, elröpít a hangulatuk. De ami számomra a legmeghatározóbb a művészetében az a harmonikus színválasztás. Mi alapján választja meg a színeket?

– Ha tájképet festek, az szinte magától jön. A többi képnél inkább csak próbálgatás. Van többféle színpalettám, régmúlt művészektől. Elkészítettem a sajátomat is, de még keresem magamat ebben is. Valószínű, hogy a hullámvasút- szerű életem nagyban befolyásolja a harmonikus, vagy kevésbé harmonikus képek színvilágát. Szeretem az érzéseimet követni, úgy érzem, számomra csak ez az egy út van. Volt, hogy kértek másolatot, de teljesen más kép jött ki, mint amire én magam is számítottam. Valójában mégis ezeknek a kusza képeknek van inkább sikerük. Keveset tudok mutatni belőle, mert mind elkelt már. Valahol a fantázia és az érzések birodalmában készülnek. Én az életben is nagyon intuitív és impulzív vagyok, ez mutatkozik meg a képeimben is. Néha nagyon harsány színek törnek elő, néha pedig visszafogottabb a mondanivaló.

– Volt már olyan, hogy megfestette a képet és mégsem tetszettek a választott színek?

– Igen, volt, hogy nem tetszett, de megtanultam bízni magamban. Egyszer már feltették ezt a kérdést nekem, pont egy olyan képnél, aminél én is bizonytalan voltam. De nem adtam fel, elvittem a kiállításra és két nap alatt elvitték. Néha még én sem értem, mik rajzolódnak ki, csak később fedezek fel összefüggéseket. Olyankor azt érzem, hogy nem is én, hanem a lelkem fest a testemen keresztül.

– Vannak olyan művészek, akikre felnéz és példaképnek tartja őket?

– Valójában nincsenek. Szerintem mindenki magából fest, és ami ő maga, azt viszi a vászonra. Mert ezt másképp nem is lehet, nem is érdemes. Egyébként vannak festők, vagy festőművészek, akiknek a képei jobban, vagy kevésbé tetszenek. Sosem akartam követni valakit, vagy behatárolni magam. A világ rendszereivel és szabályaival is bajban vagyok, örök lázadóként élek. Ez szerintem átjön a képeimből is, össze-vissza ugrálok a technikák és a témák között. Nem akarom magam lekötni, szeretek szabad lenni. Amihez jön a belső késztetés az ihlet, abba belekezdek. Ha nem tetszik, vagy nem jutok tovább, félreteszem. Vagy lesz belőle később valami, vagy egészen újat festek rá. A kép is felnő és valamivé válik. Ahogy én is valamivé válok általa és közben.

