Sokkot kapott a kalauz, miután arcul köpték

Végre kisütött a nap, szombat van, a milánóiak mind a parkban vannak, vagy kirándulnak a környező tavaknál. Miután tegnap éjszaka az első Youtube videómat készítettem (amit hamarosan megosztok veletek, mert kiváncsi vagyok mit gondoltok róla), elég későn keltem, úgyhogy 11-kor mentem reggelizni, és ott maradtam a kávézó teraszán egy jó könyvvel délután háromig. A problémás alsó szomszéd ma reggel elutazhatott valahova, mert újra csend van az egész épületben. Lesz végre egy nyugodt hétvégénk.

Az újságok szinte mindennap beszámolnak köpködésekről. Legutoljára egy Liguria-i kalauzzal fordult elö a vonaton, amikor megkért egy fiatal nőt, hogy vegyen fel egy szájmaszkot, hiszen a tömegközlekedésben mindenhol kötelező. Az utas nemtetszése jeléül egyszerüen arcon köpte a kalauzt, aki akkora sokkot kapott, hogy meg kellett állítani a vonatot.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 21212, az elmúlt huszonnégy órában 262 az új fertőzött, közülük 165-en (62,9%) Lombardia régióban vannak. 2474-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 152 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 18586-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 182453-en gyógyultak, közülük ma 546-an.

Az elhalálozottak száma 34610, közülük a mai napon 49-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 238275.

Az eddig elvégzett koronavírus tesztek száma 4943825 (összesen 3017169 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 54722 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,5%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 208,9 tesztből 1 lett pozitív.

29875 személyt ma teszteltek először (így lett 262 pozitív), a teszt 0,9%-os eredményt adott, minden 114 tesztböl 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett.

A WHO bejelentette hogy akinek első tesztje pozitív lett, és emiatt otthon karanténban van, annak nem kell megvárnia hogy elvégezzenek rajta egy második, és harmadik tesztet negatív eredménnyel ahhoz, hogy gyógyultnak minösüljön, és elhagyhassa otthonát. Szerintem hamarosan vissza fogja vonni a WHO, az olaszországi helyzet kezelése alapján bátran kimondhatom, hogy nem sok mindent találtak el a járvánnyal kapcsolatban.

Tehát eddig aki karantént kapott az orvosától, az addig ott is maradt amíg nem produkált két negatív tesztet. Volt aki több mint egy hónapig nem tudott negatív tesztet produkálni.

Jelenleg igy szól az új protokoll: ha valaki koronavírusosként karanténba kerül, akkor tíz nap után a tünetek megjelenésétől, és mindemellett legalább három nappal a tünetek megszünése után, elhagyhatja otthonát. Vagyis ha 10 napig voltak tünetei + 3 napig tünetmentes, akkor 13 nap után újra kiléphet otthonából. Ha valakinek 15 napig voltak tünetei + 3 nap tünetmentesen akkor 18 nap után elhagyhatja otthonát. Mindez azért hogy megspóróljuk a teszt költségeit, valamint a hosszú bezártság sem egészséges mindemellett. Kíváncsian várom hogy az olasz virológusok el fogják-e fogadni mint új protokollt.