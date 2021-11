Sokan voltak kíváncsiak a kitelepült cégek kínálta lehetőségekre

Szerdán délelőtt a tudományos hét keretein belül karriernapot tartottak a Dunaújvárosi Egyetem A épületében, amelynek célja az volt, hogy a diákok kapcsolatba kerüljenek a munkaerőpiaccal, megfelelő információt kapjanak a környékbeli cégekről, és betekintést nyerhessenek a munka világába.

A karriernapon a Dunaújvárosi Egyetem Intézetei és Kommunikációs Központja, a Paks II Atomerőmű Zrt., a Hankook Tire Magyarország Kft., a Tungsram Operations Kft., a Yaris Kabin Hungary Kft., a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és az ESZI – Energetikai Technikum és Kollégium állított fel standot, és fogadta az érdeklődőket az egyetemen.

A DUE pályaorientációs tanácsadással is várta a diákokat, akik egyébként nagy számban jelentek meg a karriernapon, többen közülük alsóbb évesek voltak, ami azt jelzi, hogy a fiatalok nem csak az érettségi közeledtével foglalkoznak a jövőjükkel, a pályaválasztással. Az intézmény saját intézetei is képviseltették magukat a rendezvényen, és elkalauzolták az érdeklődő diákokat a saját szakterületeik rejtelmeibe. Az egyetem a felsőoktatási szakképzést is bemutatta az érdeklődőknek.

A legnépszerűbb stand a Paks II Atomerőmű Zrt. standja volt, ahol nagyon sok diák megállt és kérdezett, vagy tesztet töltött ki elektronikus formában. Aki érdeklődött, kapott egy mappát, amiben találhatott egy önéletrajzíráshoz és motivációs levél írásához szolgáló segédletet és több brosúrát is. Ezek között volt, ami a Paks II Zrt. tanulmányi ösztöndíjprogramját mutatta be, volt, amelyik szakmai gyakorlat lehetőségét kínálta, de mérnöki álláshirdetésre is lehetett jelentkezni.

Hasonlóan a Tungsramhoz, amelynek képviselői több mint ötven betöltendő pozíció leírását és feltételrendszerét osztották meg az érdeklődőkkel. A diákok a sportcsarnokban kipróbálhatták az elektromos járműveket is, sokan mentek egy kört az elektromos kismotorral, biciklivel és Airwheellel.

A nap folytatásában délután kezdődött a Tudományos Diákköri Konferencia, amelyet a korábban meghirdetettel ellentétben a vírushelyzetre való tekintettel online formában rendeztek meg a hallgatók részére, az előadásokat különböző szekciókra bontva és tudományos tartalom szerint csoportosítva.