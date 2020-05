Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.05.11. – 62. nap

Zuhog az eső, ma ki sem mozdultam itthonról. Senki sem gondolná, de Milánóban egy éven belül megközelítőleg annyi eső esik mint Londonban. Tavasszal és ősszel előfordul hogy akár egy hónapon keresztül is esik mindennap, ezért a milánóiak számára természetes a gumicsizma viselése korosztálytól függetlenül. A divat fővárosában a gumicsizma minden színben és formában létezik, van akinek több is van a szekrényében, szoknyához, nadrághoz. Általában a hosszú esős időszak után, egyik napról a másikra beköszönt a rekkenö hőség, úgyhogy tavaszi ruházatra nincs is nagy szükség, mert rögtön fejest ugrunk a nyárba.

Egy újságcikk szerint Olaszországban 30%-kal emelkedett a zálogházak forgalma a járvány ideje alatt, ezért meghosszabbították a nyitvatartást. Folyamatosan csörög a telefon, többen kérnek információt arról, hogyan müködik a záloghitel, hiszen az állami támogatások vagy segélyek késnek, és a lakosság pénze apadozik a bankszámlán. Sokan életükben először állnak sorban a zálogház előtt, hogy zálogba adhassák családi ékszereiket vagy éppen a nagypapa karóráját, amíg megérkezik a segély vagy beindul a munka.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 82488, az elmúlt huszonnégy órában 744 az új fertőzött. 13539-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 999 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 67950-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 106587-en gyógyultak, közülük ma 1041-en.

Az elhalálozottak száma 30739, közülük ma 179-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 219814.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 2606652. A mai napon elvégzett 40740 teszt megközelítőleg 1,8%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 54,8 tesztből 1 lett pozitív.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,3%-kal emelkedett.

Ma ismertették a Pávia-i kórház vérplazma-terápiás kisérleti kezeléseinek eredményeit. A koronavírus fertőzésből gyógyultak vérplazmájával kezelt betegek között az elhalálozás 15%-ról 6%-ra csökkent. A kórház a járvány elején hat ápolt beteg között egy halálesetre számíthatott átlagosan, a jelenlegi átlag szerint tizenhat beteg közül egy az elhalálozás.

A kormány a hét második felében dönt az éttermek, kávézók, valamint a fodrászok május 18-ára előrehozott nyitásáról.

Június 1-töl megnyithatnak a repülőterek. Az utazók testhőmérsékletét ellenőrizni fogják a reptéren, és kötelező lesz szájmaszkot viselni a repülőgépen, de nem fogják csökkenteni az utasok létszámát. Több szimuláció is készült az utasszám csökkentéséről, de ez esetben a repjegyek ára megemelkedne átlagosan 43 – 54%-kal. A légitársaságok inkább egy Hong Kong-i módszert alkalmaznának, miszerint az utasok beszállás előtt áthaladnának egy fertőtlenítő kapun, ahol a fertőtlenítés megőlné az utas bőrfelületén és az öltözetén található baktériumokat és a vírusokat, anélkül hogy az egészségre ártalmas lenne.

Több légitársaság oldalán már újra lehet foglalni a repülőutakat június 1-től.

Lehetséges hogy a nyáron eljutok Budapestre?

Kacziba Andi