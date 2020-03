Sokan bepánikoltak, hogy nem lesz majd élelem

Bongyán Attila tősgyökeres dunaújvárosiként jelenleg Londonban él. Kíváncsi voltam a koronavírus mennyire változtatta meg a fővárosi lakosok életét.

– Attila, hogy érzed magad?

– Teljesen rendben vagyok! Szedem a vitaminokat ezerrel, fokhagymát és hagymát rágcsálok. Védekezem, ahogy tudok. Nem köhögök, nincs lázam, teljesen jól vagyok.

– Hol dolgozol most?

– A Starbucksban.

– Ott nem könnyű védekezni…

– Szigorú előírások vonatkoznak ránk. Ha elveszek egy poharat, utána fertőtlenítenem kell a kezemet. Csütörtöktől csak elvitelre szolgálunk ki. Nehezen viselik az emberek ezeket a változásokat. Megszokták, hogy leülnek az asztalhoz és kényelmesen fogyasztanak.

– A kontaktus azért csak megvan a vevőkkel.

– Egy légtérben vagyunk, de nincs érintkezés.

– Európa más országaiban szigorú intézkedéseket vezettek be. Angliában mintha egy kicsit máshogy gondolkoznának erről.

– Johnson talán a gazdasági szempontokat tartja szem előtt. Ennek pörögnie kell, mert nemrég léptünk ki az Unióból. Persze azért történnek egészségügyi intézkedések is. Egyetemre járok, de a héten már nem kellett bemenni, más iskolákban is péntektől távoktatásra álltak át. Felszólították az embereket, ha lehet, maradjanak otthon. Bezárták a szórakozóhelyeket, korlátozták a metróvonalak forgalmát. Bár legutóbb mikor a belvárosban jártam szinte teljesen üres volt a szerelvény. A terek is egyre üresebbek, úgy tűnik kezdik komolyan venni az emberek a kialakult helyzetet. Bár a mi környékünkön szinte semmi sem változott. Itt mindenki éli a megszokott életét. A gyerekek 10-15 fős csoportokban játszanak az utcán és a felnőttek is érintkeznek egymással. Mondjuk itt nincs semmi látnivaló, ide nem jönnek a turisták. Maszkot szinte senki sem hord, csak a távolkeleti emberek, de ők máskor is hordtak maszkokat.

– Miért?

– Szerintem a levegő szennyezése miatt. Bár nagyon sok intézkedés történt ezügyben. Jóval kevesebb az autó van a városban, a belváros egyes zónáiban a buszok és a taxik elektromosak.

– Boltokban van árukészlet? Mennyire jellemző a felvásárlás?

– Ki vannak fosztva a boltok. Először a wc papírok tűntek el, aztán a rizs, a tészta, a liszt és a többi. Sokan bepánikoltak, hogy nem lesz majd élelem.

– Te, hogy viselkedsz?

– Anyukám Bécsben él, Ő már három hete mondja, hogy vásároljak be, mert komoly baj várható. A kínai helyzetet nézve erre a következtetésre jutott. Elkezdtem vásárolni, de nem vittem túlzásba.