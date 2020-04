Interjúm alanya nem szeretné felfedni a kilétét, ezért kérésére Nagy Géza néven írok róla. Géza jelenleg Amerikában, New Yorkban él. A dunaújvárosi gyökerekkel rendelkező olvasónkkal a koronavírus okozta helyzetről beszélgettem.

− Milyenek a járványügyi viszonyok New Yorkban? Hogyan érzik magukat?

− Meg vagyunk ijedve. Naponta érkeznek a rossz hírek újabb fertőzöttekről. Nagyon nagy mértékben emelkedik a betegek száma. Jelenleg százhuszonötezer regisztrált fertőzött van ebben az államban, New York városban hatvanháromezer-ötszáz fő. Az államban naponta tizenegyezerrel emelkedik ez a szám. Hála Istennek mi jól vagyunk!

− Mennyire fegyelmezettek a New York-i emberek?

− Több családot is ismerek, s bár tagjai a fertőzésük miatt karanténban vannak, mégis elhagyják az otthonukat. Sokan az otthonmaradást egyfajta szabadságként értelmezték, és leutaztak Floridába nyaralni és bulizni. Emiatt a floridai strandokat két hete teljesen lezárták a hatóságok, azóta Floridába New York-i rendszámmal nem lehet bemenni. Természetesen a többség betartja a szabályokat és az ajánlásokat.

− Mennyire jellemző az embereknél az élelmiszerek felvásárlása?

− A 911 sokkja után a New York-i emberek három-hat havi élelmiszertartalékkal rendelkeznek átlagosan, de a vírusveszély miatt további vásárlásokba kezdtek. Tele vannak az áruházak emberekkel, tömött sorokban vásárolnak. Látni olyan embereket is, akik két-három tele kosarat tolnak. Az utcán kevesen vannak, szinte mindenki kesztyűben és maszkban közlekedik. Az élelmiszer-rendelések megsokasodtak, így a kiszállítás pár napot csúszik. Ami talán Magyarországon furcsa lehet, megnövekedett a fegyverek vásárlása.

− Félnek az emberek?

− A munkahelyek elvesztése miatt növekszik a létbizonytalanság. Az elmúlt hetekben huszonöt százalékkal visszaesett a bűnözés a városban, de országosan tízmillió munkanélküli segélyt igényeltek. Amit mindenki tud, hogy eddig is rengeteg lőfegyvert tartottak otthon az amerikaiak, négy héttel ezelőtt sokan először nem fertőtlenítőt, kesztyűt és maszkot vettek, hanem fegyvert. Napok alatt több havi mennyiségben fogyott el a fegyverkereskedők készlete országszerte. Aggasztó, hogy a rendőri állomány tizennyolc százaléka elkapta a betegséget. Ki fog megvédeni bennünket, amikor elfogy az emberek pénze? Jelenleg csaknem ötszáz helyen ingyenesen ételt osztanak a rászorulóknak. A kormányzó és a polgármester nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy mindenki biztonságban legyen, és minél előbb újra lehessen indítani a gazdaságot.

− Milyen intézkedések születtek a járvány megfékezésére?

− Az elmúlt két-három hétben szinte teljesen megfordult New York élete. Akkor arra kért mindenkit a kormányzó, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, dolgozzon otthonról. A nyüzsgő város szinte teljesen leállt, bár ehhez a kormányzónak komoly rendőri erőket kellett átcsoportosítani, hogy ellenőrizzék a parkokat, figyelmeztessék és távozásra szólítsák fel a parkokban vagy a játszótereken tartózkodókat. Még a kosárlabda-palánkokat is leszerelték. A város teljesen kihalt, autók és emberek is alig-alig járnak Manhattan utcáin. Kísérteties lett az egész város. Az államok közötti átjárást még engedélyezik New York, New Jersey és Connecticut között. New Rochelle volt az első gócpont, ez lett lezárva először. A nemzeti gárdát is kirendelték arra a területre, és telepítettek autós ellenőrzőpontot is. A másik település, ami le van zárva, Hoboken, New Jerseyben. Két hete csütörtökön Staten Islandon megnyitották az autós ellenőrzőpontot, itt önként kérhető vizsgálat, mielőtt áthajt valaki New Jersey és New York között. Kígyózó autósorokban várakoztak az emberek a szűrővizsgálatra itt és New Rochelle-ben is.

− Milyen egészségügyi intézkedések születtek?

− Minden nap egyre drasztikusabban emelkedik a fertőzöttek száma, nem beszélve az intenzív ellátásra szorulókról. A kórházak már alig bírják a rohamot. Manhattanben a Central Parkban, vagy Queensben a Corona parkban és sok más ismert közösségi helyen ideiglenes sátorkórházakat állítottak fel. Ilyen a Javits Center is, ahol óriási autókiállításokat szoktak rendezni. De a Metlife és Yankee stadionokat is átalakították ideiglenes kórházakká. Az építkezést a katonák és a nemzeti gárda segítségével nagy erőkkel végzik. Öt kórházat kijelöltek és szabadon hagytak az általános betegeknek.

Nem csak a kórházi férőhelyekkel van gond. Az orvosok, az ápolók és a szociális munkások is teljesen kimerültek fizikálisan és mentálisan is. Eddig több mint hétezer nyugdíjas orvos, ápoló önkéntes jelentkezett, és kezdte meg a munkát a helyi kórházakban. A problémát mélyíti, hogy nemcsak orvosokra és kórházi személyzetre van szüksége New Yorknak, hanem alapfelszerelésre is, kesztyűkre, maszkokra, köpenyekre és fertőtlenítőre is. Az intenzív ellátáshoz New Yorknak pedig több tízezer lélegeztetőgépre van szüksége, de a hazai cégek két hónapos határidővel tudják csak azt leszállítani. Sok korlátot feloldottak, például a kimerült a készletek miatt bárki adhat vért. Eddig csak az amerikai felnőttek adhattak, európaiak nem. A kórházak mellett megjelentek a mobil halottas hűtőházak, mert a rengeteg elhalálozással már nem bírnak a kórházak. A temetkezési vállalkozók is önkénteseket várnak, mert nem tudják ilyen rövid idő alatt teljesíteni a temetéseket.

− Ezek aggasztó információk!

− Azért vannak jó hírek is! Ezen a héten több segítség is érkezett mindenki nagy örömére New Yorkba: Manhattan nyugati oldal 90-es kikötőjébe megérkezett az amerikai hadsereg kórházhajója, a USNS Comfort, a remény jele. Itt nem Covid-betegeket fognak ápolni, ezer férőhely van a kórházhajón és tizenkét jól felszerelt műtő. A JFK nemzetközi repülőtéren landolt az Oroszországból küldött segélyszállítmány, amely kórházi alapfelszereléseket, higiénés eszközöket és lélegeztetőgépeket tartalmazott. Ezen készletekre óriási szükségük volt már a New York-i kórházaknak. A kórházhajó érkezése egyfajta szenzáció volt, ezért tömegesen érkeztek az emberek a kikötőbe. Ajándékként 500 dolláros büntetést is kaptak az üdvözlés és kíváncsiság mellé.