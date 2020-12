Sok segítséget kapott a bölcskei család, de további segítségre szorulnak

Korábban megírtuk, hogy Dunaújvárostól nem messze, Bölcskén leégett egy négygyermekes család otthona. Megkerestük a családapát, hogy mondja el, mi történt velük azóta.

– Óriási veszteség volt ez nekünk, de szerencsére nem maradtunk egyedül – kezdte a beszámolóját Dankó Endre. Majd így folytatta:

– A szomszédom felajánlotta, hogy az egyik szobáját használhatjuk, addig, amíg el nem készül a házunk. Most itt lakunk hatan. Szerencsére nagyon jó a kapcsolat vele, szinte már testvéri, így jól át tudjuk vészelni nála a telet. Közben a leégett házrészt folyamatosan rendezzük és takarítjuk. Az önkormányzattól is kaptunk segítséget, felajánlották, hogy összegyűjtik nekünk a felajánlásokat és elhozzák hozzánk. Többen jelentkeztek, tartós élelmiszerrel, ruhával és bútorokkal is. Volt, aki személyesen hozta el és volt olyan, aki az önkormányzatnak vitte el az adományait. Jelentkezett egy úr is, aki megvásárolta nekünk a tető újjáépítéséhez szükséges cserepet. Ez óriási segítség nekünk. Ezen kívül ács és kőműves vállalkozók is felajánlották, hogy a munkájukkal támogatnak bennünket. A betonkoszorúhoz már megvannak az anyagok. Szerencsére nem a teljes ház égett le, így a megmaradt házrész fölé egy féltetőt tudnunk majd felhúzni. Ehhez ez felajánló segítségével megvannak már a használt gerendák is. Így télen nem romlik tovább az a rész. A munkákkal nem tudok gyorsan haladni, mert dunaújvárosban dolgozom egy vállalkozónál. De azért megteszek mindent, amit csak tudok.

– Vannak anyagi gondjaik?

– Szerencsére nincsenek. Egyedül vagyok ugyan pénzkereső, de megélünk azért. A feleségem anyaságin van a 8 hónapos fiúnkkal. Nagy tragédia, hogy leégett a házunk, de ezen is túl leszünk valahogy. Szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek nekünk! Nagyon jól esik az együttérzésük és a jószándékuk! Vannak még jó emberek!

– Miben tud segíteni az, aki szeretné önöket támogatni a bajukban?

– Most az építőanyag a legfontosabb. Főleg tetőgerendára van szükségünk. Az anyagokat nekünk kell ehhez előteremteni, ami közel egymillió forint lesz. Aki tud segíteni, kérem hívjon fel az alábbi számon: 06/20 415 2469