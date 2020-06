Sohasem fogjuk elfelejteni a karanténban töltött heteket

Ismét szakad az eső. A tegnapi 27 fok után, ma 16 fokra esett a hőmérséklet, még szerencse hogy nem cseréltem le a téli paplant. Reggel egy könyvet kerestem a polcon, és pont a létra tetején álltam, amikor megcsörrent a telefonom. Mire óvatosan lemásztam, már nem csörgött többet. Az Amazon futárszolgálata hívott, furcsamód nem csöngettek be, és miután nem vettem fel a telefont, nem kézbesítették a csomagomat, hanem elmentek. Később kaptam egy e-mailt hogy holnap visszajönnek ismét.

Végigszaladtam az Amazon applikációján, hogy megnézzem mi mindent rendeltem a karantén 10 hete alatt.

– Kertibútorokkal kezdtem hogy kiköltözhessek a teraszra, mert nem birtam a folyamatos bezártságot.

– Elegem lett a telefonálásból, ezért előhalásztam a sohasemhasznált fülhallgatókat, de nem voltak kompatibilisek az Iphone-nal, úgyhogy rendeltem egy “átalakítót”.

– Majd jött egy kicsi lábas, ami pont elég arra, hogy megfőzhessek egy tojást a salátához, és ne kelljen emiatt elővennem egy háromlitereset. Ezt is az Amazonon rendeltem, mert a karantén ideje alatt az élelmiszerboltban csak “elsődleges fontosságú” termékeket lehetett vásárolni, és hiába volt a kezemben egy lábas a kasszánál, közölte a kasszás hogy nem adhatják el nekem.

– Amikor áprilisban a Glamour magazin csinált velem egy “live” videóinterjút az Instagramon, a telefonomat celluxszal odaragasztottam a lámpa állványhoz hogy stabil legyen, de az interjú alatt a cellux a melegtől meglazult, és a felvétel nem lett tőkéletesen egyenes. Miután precíz vagyok, rendeltem az Amazonon egy telefon rögzítő csipeszt, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő.

– A karantén alatt eljött a téli ruhatár lecserélésének ideje, hiszen március eleje volt amikor megkezdődött, és május közepe amikor véget ért. Habár sohasem voltak a lakásomban molyok, biztos ami biztos, rendeltem molyírtót. Minden évben kétszer cserélem a molyirtót a szekrényekben, nehogy egyszer a molyok kedvet kapjanak a ruháimhoz.

– A konyhaablakon eddig reluxa volt, de kitaláltam hogy inkább függönyt szeretnék rá hogy bejöjjön a fény, ugyanakkor ne lássanak be a szomszédok, ezért rendeltem egy karnist, és függönyt hozzá.

– Pár nap alatt megjött a karnis és a függöny, de a karnis felfúrásához egy 6 mm átmérőjű lyukat kellett volna fúrnom a falon, és a fúró amit használok az kisebb, csak 3 mm-ig lehet vele lyukat fúrni. Úgyhogy Amazon pár napra rá hozott nekem egy fúrót.

A karantén 10 hete alatt nem vettem semmi mást, hetente egyszer lementem élelmiszert vásárolni, és pótpoltam a hiányzó tisztítószereket.

Még a karantén alatt elkopott az egyetlen telefontöltőm kábele, ezért rendeltem egy újat, valamint szeretnék csinálni néhány videót hogy megosszam a facebookon, és ennek a technikai megvalósítához rendeltem egy újabb rögzítő csipeszt. Ezt a két dolgot kellett volna ma kézbesítenie az Amazon futárszolgálatnak.

A mai hírekben egy Casoria-i fiatal lány szerepel, aki koronavírus tesztje után lement a konditerembe. A bejáratnál megmérték a testhőmérsékletét, rendben volt, és a lány mint mindennap, bement edzeni. Nagy meglepetésére másnap megtudta hogy eredménye pozitív, annak ellenére hogy teljesen tünetmentes. A konditerem bezárt, a vendégek között kitört a pánik, mindegyikük karanténba került és tesztelésre vár.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 35262, az elmúlt huszonnégy órában 197 az új fertőzött, közülük 125 -en (63,4%) Lombardia régióban vannak. 4864-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 287 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 30111-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 165837-en gyógyultak, közülük ma 759-en.

Az elhalálozottak száma 33899, közülük ma 53-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 234998.

Az eddig elvégzett koronavírus tesztek száma 4236535 (összesen 2627188 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 49478 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,4%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 251,2 tesztböl 1 lett pozitív.

27894 személyt ma teszteltek először (így lett 197 pozitív), a teszt 0,7%-os eredményt adott, minden 142 tesztből 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett.

A számok továbbra is javulást mutatnak, az elhalálozottak száma 53, végre csökkeni látszik, az elmúlt napokban 70 és 100 között ingadozott.

Sohasem fogjuk elfelejteni a karanténban töltött heteket, és azt sem, ahogy minden este tehetetlenül vártuk a napi fertőzések és az elhalálozások számát.

Március 27 volt a járvány legsötétebb napja, azon a pénteken 919 fertözött hunyt el Olaszországban.

Nem szeretek találgatni hogy mi lesz a jövőben. Február 26-án este egy étteremben voltam a barátaimmal, közülük egy lány aznap érkezett Brüsszelből, és miután azt tapasztalta hogy nyugtalanság volt a reptéren, izgult hogy másnap reggel vissza tudjon repülni. Mondtam hogy szerintem lehetetlen, Milánóban nem történhet semmi. Megbeszéltük hogy ha visszajön pár héten belül, akkor megünnepeljük a születésnapját. A lány másnap 11-kor még sikeresen visszarepült Brüsszelbe, de 12-kor már elkezdték törölni a járatokat.

Amikor elkezdtem írni a napi eseményeket, március 10-én, úgy indult hogy két hét lesz az egész karantén, és én el is hittem. Majd lett még egy hét hosszabbítás, azután ismét egy hosszabbítás, és igy elnyúlt egészen május 18-ig. Június 3-tól már beléptünk a harmadik fázisba (3. Fase), gyorsabban lazul a helyzet mint amire számítani lehetett. Szeretném azt hinni hogy lassan itt a vége, és remélem hogy nem lesz második hullám, de megint csak találgatok.