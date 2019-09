Škoda Scala: minimális a futóműzaj, szinte hangtalan a motor is

Felnőtt az Octaviához, így már valódi kompaktként lép piacra a Rapid Spaceback utódja.

Lépésről lépésre haladnak a csehek, a Favorit egyenes ági leszármazottja az A05-ös helyett már az MQB A0 platformra épül, a rugalmasan méretezhető struktúrának hála dimenzióival sokkal inkább az Octaviához áll közelebb. A két autó helykínálata azonos, csak a csomagtartó méretében van észrevehető különbség. Bár mindkettő ötajtós felépítésű, az Octavia 590 literjével szemben „csak” 467 literes rakteret tud felmutatni, ez azonban még mindig kiemelkedőnek számít. Általános nívójával is szintet lépett az autó, nem véletlen, hogy ismét új nevet adtak a kompakt méretosztályú Škodának, hiszen manapság nem olcsó, hanem racionális márkaként tekintenek rá.

A Rapid Spacebackről származó, hátsó lámpákig érő ablaküveg a Scalán is visszatér, igaz, továbbra is feláras extraként kínálják. Pluszpénzt nemcsak a modernebb külső megjelenésért, hanem a nagyobb kényelemért és a szolgáltatásokért is bőven fi zethetünk, a vajszínű bőrülésektől a motoros mozgatású csomagtérajtón át a nagy szabadságot adó, fejlett infotainment rendszerig a Volkswagen-konszern tudástárából szinte mindennel felszerelhetjük az újdonságot. Egy ilyen, gazdagon extrázott Scalával utaztunk el Pozsonyba az iV modellek leleplezésére. Az 1.5 TSI turbós benzinmotorral és hétfokozatú DSG-váltóval felszerelt tesztautó ugyanolyan jól mutat élőben is, mint a fotókon, új arányaival közelebb áll a kompaktautó megszokott fazonjához.

Belül nagyon tágas a Scala, elöl a korábbi keskeny helyett kifejezetten széles a hely, hátul kivételesen nagy a lábtér, 190 cm feletti sofőr mögött is kényelmesen lehet terpeszkedni. Az ablakfelületek a mai mezőnyben nagynak számítanak, a kormány mögött panorámakilátás nyílik a forgalomra, vékony az A oszlop, rövid a műszerfal. Komfortosak az ülések, eltalálták a vezetési pozíciót, az ergonómia a konszernhez méltó módon közel tökéletes, ezúttal a pedálokat sem tolták ki a lábtér jobb oldalára, mint a Rapidban. Vezetés közben továbbra is filigránnak mutatja magát, könnyen lendületbe jön és agilisan irányítható, miközben komfortszintje nőtt. Futóműve jó minőségű útburkolaton kifinomultan fut és puhán rugózik, minimális a futóműzaj, és a motor is szinte hangtalanul működik, autópályán a szél surrogása a legfeltűnőbb.

Ehhez a színvonalhoz igazították a belső anyagminőséget is, a műszerfal kemény műanyagja többé nem tesz olcsó benyomást, a legnagyobb része igényes felületű, puha bevonatot kapott. Jól ismert, 150 lóerős turbómotorja a dupla kuplungos váltóval együtt ideális választás, utasokkal és csomagokkal együtt is bőséges tartalékokkal, dinamikusan és takarékosan mozgatja, így van létjogosultsága az 1,0 literes, 115 lóerős alapmotornak. Már csak a kipróbált hajtáslánc 7 033 170 forintos alapára miatt is…