Sirályok pecakalandja

Az utóbbi nyarakhoz hasonlóan ezúttal is Halországban, a rétimajori Nyalóka-szigeten táborozott a Rácalmási Sirály Horgász Egyesület leendő utánpótlása.

A szervezőkkel, kísérőkkel együtt huszonöt főt számláló különítmény hétfőn reggel foglalta el bázisát, az ifjú, főként általános iskolás korú pecások pedig azonnal fel is szerelték horgászbotjaikat. Az országos hírnévvel bíró halnevelde és horgászati központ ezúttal is kegyes volt a fiatalokhoz, akik a hat nap során remek fogási eredményeket regisztrálhattak. A Sirály HE veretes szokásainak megfelelően a gyakorlati alapozás és fejlesztés mellett ezúttal is kiemelt szerepet kapott az elméleti képzés. A horgászok jogairól és kötelezettségeiről, valamint a legfontosabb, jelenleg érvényben lévő jogi szabályozásról Steiner Norbert halászati őr tartott előadást, a rácalmási horgász egyesület elnöke, Dualszky-Kovács István és a tábort vezető főszervező, ifjúsági felelős Zsedrovits Tibor, a horgászélethez kapcsolódó feladatokról és elvárásokról beszélt.

Kiemelt témaként szerepelt a természet- és környezetvédelem, a horgászok által kezelt vízpartok, vízfelületek rendben tartása. A pecásokat meglátogatta és megjutalmazta Jáger Tibor, a HVDSZ elnöke. A tábor egyik záróeseménye a diákok által nagyon várt horgászverseny volt, amelyen Lampert Adrián és Libor Ádám végzett az első helyen, második lett Zsedrovits Júlia és Miskovicz János párosa, a harmadik helyet pedig Jankovics Attila és Vagyóczki Milán szerezte meg. A díját­adó közös sütögetéssel zárult.