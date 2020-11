Sikerrel, remek hangulatban debütált a terepfutóverseny

Sikerrel debütált vasárnap a szűkebb térség első, igazán profin megszervezett terepfutó-seregszemléje, a Feldwar Trail. Élményösszegző és eredménysoroló.

A szűkebben vett térség futóverseny-kínálatából igazán hiányzott már egy őszi terepverseny, amely egyaránt jelenthet kihívást a kezdő futóknak és a már rutinos kilométerfalóknak is. Ezt az űrt próbálja betölteni a Feldwar Trail, amely vasárnap debütált a visszajelzések és szerény tapasztalataink szerint is sikeresen.

Nagy Péter ötletgazda és főszervező bízik a folytatásban, már a 2021-es idényt szervezi a futóknak

Nagy Péter, a Feldwar ötletgazdája és főszervezője már a hétfőn délelőtt bejelentett intézkedések után lapunknak elmondta: – Mint a verseny hivatalos közösségi oldalán is elmondtam, már a november 3-án bejelentett szigorítások előtt is volt bennem némi szorongás, de végül is sikerült megrendezni a versenyt, amelyről kiváló visszajelzéseket kaptam a főszereplők, azaz a futók részéről. Azon futóélményeket kívántam megosztani velük, amelyeket én is átélek napi futásaim során. Természetesen az is fontos, hogy egy-egy ilyen verseny anyagilag is megálljon a saját lábán. Köszönet mindenkinek, aki segített, remélem, jövőre is találkozunk, immáron a maszk és vírushelyzet nélkül – tette hozzá Nagy Péter.

Az I. Feldwar Trailen közel háromszázan álltak rajthoz, az óvodásoktól a felnőttekig – több távon is.

A részletes eredménysoroló megtalálható a traxpace.net oldalon.

A 23 kilométeres távon a hölgyeknél első helyen végzett Péterné Vass Andrea, a második helyen ért célba Nagyházi-Soóky Anna, míg a harmadik lett Nagy Rita.

A férfiaknál elsőként ért vissza a földvári várudvarba Dittrich András (Pécs), másodikként a DTSE sportolója, Füzesy Dávid, harmadikként pedig Jobbágy Gyula. A 17 kilométeres távon a hölgyeknél Böröcz Ildikó, Kóré Beatrix, Rafaiszné Lázár Anita volt a sorrend.

A férfiaknál Tankovics Csongor, Kiss Gábor, Hegedűs Attila osztozott az első három helyen.

Nagy Péter a jövőre nézve hozzátette, hogy az előzetes tervek szerint idén még szerették volna megrendezni decemberben a bölcskei jótékonysági futást, ám ennek megvalósítása a jelenlegi szabályok ismertében még kérdéses. Az azonban már biztos, hogy jövő év április negyedikén jön a népszerű Bölcskei Kikelet ösvényfutás és túra. Hajrá!