Sikeresen zárult az Online Tudományos Hét

A Dunaújvárosi Egyetem (DUE), 2020. november 9-11. között rendezte meg a már hagyománnyá vált Tudományos Hét elnevezésű eseményét.

A Dunaújvárosi Egyetem honlapjának beszámolója szerint idén rendhagyó módon, online formában került megtartásra a több napos tudományos programsorozat, melynek a fókuszában a fenntarthatóság és a digitalizáció állt. Hagyományoknak megfelelően 2020-ban is plenáris ülésekkel kezdődött a hét. Dr. András István rektor, Dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos megnyitóját követően előadást tartott Cziczer János a Paks II. Atomerőmű Zrt. üzemeltetési igazgatója, Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vállalati innovációs elnökhelyettese, Dr. habil Németh Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézetintézetigazgató-helyettes, a MellearN Egyesületének ügyvezető elnöke, és Dr. Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkára.

A plenáris előadások az intézeti szekciókkal délután folytatódtak, ami egészen keddig tartott.

Az Informatikai Konferencia mottói a „Jövőformáló tudomány” és a „Fenntarthatóság és digitalizáció” voltak. A két nap alatt 7 szekcióban 37 előadás hangzott el. Előzetesen 51 fő regisztrált, de a résztvevők száma természetesen ennél több volt. Előadók a világ több pontjáról érkeztek, Amerikától egészen Győrig. A nemzetköziség jegyében mutatkozott be egy amerikai előadó is, akivel, mint megtudtuk, nagyon jó volt együtt dolgozni az online térben, mely a jövőre nézve egy nagyon jó megoldás az országokat átszelő tudományos kapcsolattartásra.

A Műszaki Konferencia mottói itt is a „Jövőformáló tudomány”, illetve a „Fenntarthatóság és digitalizáció” voltak. Összesen 3 szekcióban 19 előadás hangzott el változatos témákban, illetve volt 3 külföldi előadó is. Az érdeklődők olyan témákban hallhattak előadásokat, mint például az elektromos járművek akkumulátorainak fejlesztése, szilárd testek mechanikai szimulációja, gépjármű elektromos motorok fejlesztése, de voltak környezetvédelemmel kapcsolatos témák is. Az eseményen kiemelt partnerünk az MVM. Paksi Atomerőmű Zrt. is képviseltette magát.

A Neveléstudományi Konferencia mottója a „Pedagógiai kihívások a 21. században” volt. A Tanárképző Központban a két nap alatt 5 szekcióban 24 előadás hangzott el, ebből 15 magyar nyelven és 9 angol nyelven. A kollegák mind részt vettek a szekcióban, tartalmas tapasztalatcsere valósult meg. A magyar nyelvű szekcióban az egyetem vonzáskörzetében élő gyakorló pedagógusok színes és érdekes előadásokat tartottak, a következő témakörökben: ökosuli, fenntarthatóság, tehetséggondozás, színes tantárgyi módszertan. A nemzetközi szekcióban a DUE partnerintézményei és külföldi kutatói kapcsolatait jelentő kollégái vettek részt.

A Társadalomtudományi Konferencia mottója a „Társadalomtudományi kihívások a 21. században” volt. A két nap során összesen 6 szekcióban 30 előadás hangzott el 5 ország részére. A legfőbb témák a konferencia során a gazdasági fenntarthatóság, a szervezeti kommunikáció és természetesen a korona vírus miatt kialakult helyzetek voltak.

Szerdán rendhagyó módon a tehetséges hallgatók kerültek a programsorozat fókuszába. Szerdán, azaz 2020. november 11-én megrendezésre került szintén digitálisan, a Teams felületen keresztül az őszi Tudományos Diákköri Konferencia. 5 szekcióban összesen 37 előadás hangzott el, melyet 37 szerző, 22 témavezető segítségével készített. A zsűrik 11 helyezést és 9 különdíjat osztottak ki, OTDK-ra 6 dolgozatot jelöltek.