Sikeres volt az idei évad

A téli pihenő előtt kitakarították a hangárokat, rendet raktak, és a repülőszerkezeteket is felkészítették a hosszabb tárolásra. A dunaújvárosi repülőtéren jártunk, ahol szorgos munka folyt november utolsó hétvégéjén. Az eseményről a Dunaferr Repülő Klubból Tóth Imrét kérdeztük.

– Befejeztük az idényt. Amikor vége az aktív repülési időszaknak, olyankor azokat a gépeket, amelyekre télen nem lesz szükség, azokat szétszedjük. Beletesszük szállító kocsikba, a hangárt kitakarítjuk, és úgy általában rendet teszünk. Tulajdonképpen téliesítjük a repülőket és a környezetet. Természetesen repülések ezután is lesznek alkalomszerűen, de verseny vagy aktív mozgás már nem. Ami közös programnak tekinthető még, az a december 31-ei utolsó felszállás. Ez már régi hagyomány nálunk, hogy aki tud, az kijön, és mindenki repül egyet az év utolsó napján. Ezzel zárjuk az évet.

– Nem fáznak ott fenn?

– De igen, csak legyőzi a hangulat, mert ez egy nagyon jó buli is!

– Milyen évet zártak?

– Sikeres évet zártunk, hiszen a Magyar Vitorlázó Repülő Kupában csapatban második helyezést értük el, illetve van egyéniben és ifjúságiban is második eredményünk. A felnőttek közül Varga Tiborra, az ifjú titánok közül pedig Mészáros Mátéra lehetünk nagyon büszkék – zárta a hétvége történetét Tóth Imre.

Pakolás közben a klub fiatal versenyzőjét, Mészáros Mátét is kértük egy összegzésre.

– Reménykedtem benne, hogy jó szezon lesz, és sikerül annyit repülni, amennyit szeretnék. A tavalyi célkitűzések teljesültek. Az MVK-ban ifjúsági kategóriában második lettem. Megrepültem az arany távomat, a háromszáz kilométeres feladatot. Jövőre szeretném befejezni az aranykoszorút, esetleg teljesíteni a gyémántkoszorút is, és az ezekhez tartozó magassági feladatokat, a három- és ötezer métert. Utóbbihoz a határon túlra kell utazni. Továbbá szeretnék indulni a jövőre megrendezésre kerülő ifjúsági világbajnokság előversenyén, illetve az ifjúsági Európa-bajnokságon, és természetesen hazai versenyeken is – vázolta a várható eseményeket Mészáros Máté, a Dunaferr Repülő Klub egyik legeredményesebb fiatalja.

Máté a képünkön lévő személyekről is bővebb információval szolgált.

– A felső fotó jobb oldalán látható Csermely Ferenc pilóta, aki idén nagyon keveset repült. A bal oldalon Troska László. Vele együtt jártunk gimnáziumba. Négy éve a legjobb barátom, még én szerveztem ki a reptérre növendéknek tavaly. Azóta ő is majdhogynem kint él, és repül, amennyit tud. Az elmúlt hetekben teljesítette a hatósági elméleti vizsgáját. Már csak a gyakorlati vizsga választja el attól hogy növendékből szakszós pilótává lépjen elő – kaptuk a plusz információt Mátétól.

A repülőtér tehát az aktív időszakhoz képest most a tavaszig elcsendesedik. Azért néha egy-egy gép majd a magasba emelkedik.