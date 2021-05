Sikeres ötlet a mesterséges ívóhely telepítése

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület felelős halgazdálkodóként is jelen van a vizeinken. Tevékenységük nem merül ki abban, hogy időnként haltelepítést tartanak, a horgászok pedig kifogják azokat. A halak élőhelyével is törődniük kell. Feltűnt nekik, hogy a ragadozó halak közül a süllőnek nincs megfelelő természetes ívóhelye. Megoldást kerestek.

Mesterséges ívóhelyeket készítettek a fogassüllők és a kősüllők számára, ezekből 20-at az alsó Kikötői öbölbe, 20-at a Felső-öbölbe, a szabadstrandhoz telepítettek le akkor. Az alapötlet amilyen egyszerű, annyira zseniális. Egy fém rácsra műfűdarabot rögzítenek, mindezt az aljára rögzített kéménytégla húzza le a fenékre. Miután az ötlet beválni látszott, idén megismételték az akciót, ám most csak a horgásztanya előtti területen, mert a tapasztalatok azt mutatták, hogy sokszor előfordult, hogy a pecások úgy dobták be a horgot, hogy beleakadt a mesterséges tereptárgyba, de előfordult az is, hogy a hal fárasztása közben gabalyodott bele a varsába, vagy a jelzőbójába. A szerelvényeket január-februárban helyezik ki és májusban szedik fel, amikor már lezajlik a süllők ívása. Talán a keszegek is ráívnának, de arra az időszakra már nem teszik le, mert zavarja a horgászokat.

Hamarosan elérkezik a törpeharcsa-gyérítés ideje, várhatóan a jövő héten helyeznek ki 100–120 varsát a Felső-öbölbe. E módszerrel szelektíven halásszák ezt a rendkívül kártékony, invazív halfajtát, amely ikra- és ivadékfogyasztása miatt a természetes vizekben is kárt okoz, de még a csalit is eleszi horgászandó halfajok elől és gyakran megsebzi a többi halat a hát- és alsó úszójában lévő erős bognártüskével. Hamarosan feladatot ad a busa is, amely az őshonos halak ivadékai elől eleszi a planktonokat. A Kikötői öbölben nagyon jól érzik magukat, így elszaporodtak, gyéríteni szükséges azokat.

Ugyancsak gyéríteni kell a jövő hónapban a virágzástól függően a hínárt is a Felső-öbölben. Ám nem elég „csak” kiszedni, el is kell majd szállítani, hiszen veszélyes hulladéknak minősül, és tizenkét óra alatt bomlásnak indul. Ennek elszállításában idén már számíthatnak a város segítségére is.