Sérült mentős: értesítenek, ha szükség van véradásra

Megírtuk: szombaton, eddig tisztázatlan körülmények között balesetet szenvedett egy megkülönböztető fény- és hangjelzést használó mentőautó Pusztaszabolcson.

A helyszíni beszámolók szerint a jármű négy métert repült és többször megpördült a levegőben, mielőtt nekicsapódott a padkának, majd egy villany­oszlopnak. A balesetben mindkét mentős megsérült, a sofőr életveszélyesen és nagyon sok vért veszített. Kollégái emiatt irányított véradásra szólították fel mindazokat, akik most annak szeretnének segíteni, akinek ez a hivatása.

Aki még szeretne adni, az előzetesen jelentkezzen!

Dr. Egyed Péter, Pusztaszabolcs orvosként is dolgozó alpolgármestere, egyben a sérültek kollégája hétfőn egyeztetett az irányított véradással kapcsolatban a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház véradóállomás vezetőjével, az Országos Vérellátó Szolgálattal, illetve a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezetével.

– Elegendő mennyiségű vér állt és áll jelenleg is rendelkezésre! A készlet (vérbank) folyamatos utánpótlása rendkívül fontos, életeket menthet, jelen esetben a sérült mentős kolléga életét is megmentette!

Aki vért szeretne adni, a következő elérhetőségek egyikén jelentkezzen a neve és telefonszáma megadásával:

[email protected], vagy Feth Katalinnál telefonon a 70/933-8511-es számon.

Itt a folyamatos ellátás érdekében akár irányított, akár normál véradás történik, a megfelelő időben fogják önöket értesíteni, amikor szükség van véradásra!

Kérem, ezeken az elérhetőségeken jelentkezzenek be, ne induljanak el a véradóállomásokra irányított véradást kérve, mert az így leadott vér csak bizonyos (rövid ideig) tárolható, és lehet, pár hét múlva lenne rá nagy szükség! – olvasható dr. Egyed Péter közösségi oldalán.