Sérült állatoknak segítettek

Nagyszerű kezdeményezésről kaptunk hírt az elmúlt napokban. A Carissa Sportegyesület és a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség lelkes önkéntesei, a vírushelyzet miatt egy kicsit háttérbe szorult, de mindenképpen támogatást váró állatmenhelyek segélykiáltását hallották meg.

Tóth Imre a Carissa SE elnöke és a DLSZ Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságának elnöke, valamint Petrás Gábor a Carissa SE titkára a DLSZ főtitkára, Dudar Katalin Carissa Sportegyesületi taggal, valamint Szűcs Viviennel (aki szintén az egyesület tagja) kiegészülve példaértékű jótékonysági akciót bonyolítottak le. Több zsák kutyaeledelt és rengeteg konzerv-tápot vásároltak és szállítottak le Soltra, az Ágica Sérültállat Menedéke Alapítvány Állatotthona számára.

Tóth Imre elmondta, hogy már sokadik alkalommal segítenek állatmenhelyeknek, állatotthonoknak, többek között Ágicának is, azonban a kialakult helyzet miatt ez az akció a szokásosnál kalandosabbra sikerült, ugyanis nem lehetett megoldani azt, hogy a menhelyre szállítsák le közvetlenül az adományt, hiszen az jelenleg le van zárva. Ágica háza elé kellett lepakolni az élelmet és telefonon jelezték a menhely vezetőjének, hogy megérkezett a segítség. Egészségügyi és egészségvédelmi szempontból ugyanis az volt a kérése a menhelynek, hogy ha lehet, a személyes találkozástól most tekintsenek el az emberek és az állatok érdekében. Természetesen így is történt a lebonyolítás.

A segítség, pedig mint mindig, most is nagyon sokat számított a menhelynek mondta Petrás Gábor, hiszen most még nagyobb szükség van minden falatra, ugyanis úgy látjuk, hogy az állatokra lényegesen kevesebb figyelem jut sajnos a járványhelyzet miatt.

A két civil szervezet jelezte, hogy a jövőben is igyekeznek odafigyelni arra, hogy ahol segítségre van szükség, ott kezet nyújtsanak.

Friss hír – Segítettett a DPASE is!

Kedden a DPASE csapatának asszisztens edzője, Farkas Viktor és családja állt be egy nagyszerű kezdeményezés mellé. Az akciót a Művész Válogatott játékosai és Bukva Géza a csapat menedzsere is támogatta bőkezűen, hozzájuk csatlakozott a Farkas család, így összesen negyvenhét zsák kutyatápot adományoztak közösen, a Solti Ágica Sérültállat Menedéke Alapítványnak. – Tájékoztat a csapat közösségi oldala.

Farkas Viktort párja Andi, testvére Attila és kutyája Madison kísérte el.