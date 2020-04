Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.04.07 – 28. nap

Igazi tavasz van, a huszonpár fok igazán kellemes lenne, ha nem az ablakból kellene magamba szívnon a nap sugarait. Csak reménykedni tudok hogy a héten kiszállítják a teraszra rendelt bútoraimat. A szomszéd fiú változatlanul a gitárjával bíbelődik és közben INXS-t énekel. Már egy hete hallgatjuk ahogy online leckéket vesz egy zenetanártól.

Az időjárás és a közelegő Húsvét elfeledteti a rendkívüli állapotot.

A Nápoly melletti Capri sziget polgármestere otthonmaradásra kérte a nyaralótulajdonosokat, és miután nem bízik bennük, megigérte, ha bárki is a szigetre érkezik, nem hagyja hogy elfoglalja nyaralóját.

Gorizia-ban a rendőrök felfigyeltek egy idős nénire, akivel többször is összefutottak a nap folyamán. Bár megkérték hogy ne járkáljon az utcán feleslegesen, újra és újra megjelent, ezért a rendőrök elkezdék figyelni. A néni aznap tizenegyszer ment el a boltba valami apróságért, úgyhogy végül megbüntették.

Treviso-ban egy idős hölgy elesett az úttest közepén, de senki sem állt meg segíteni, a korona vírustól rettegő járókelők közömbösen haladtak tovább. Hosszú percek teltek el amíg egy szolgálatban lévő buszsofőr meglátta és felsegítette.

A reggeli újság ismét felsorolta a legleleményesebb kihágókat. Egy fiatalember azzal az indokkal bóklaszott az utcákon, hogy elvesztette valahol lakáskulcsát és most keresi.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 94067, az elmúlt huszonnégy órában 3039 az új fertőzött. 28718-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3792 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 61557-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 24392-an gyógyultak, közülük ma 1555-an.

A kórházakban javul az ellátás, hiszen valamennyivel kevesebb a beteg.

Az elhalálozottak száma 17127, közülük ma 604-en hunytak el, ez a legalacsonyabb érték az elmúlt két és fél hétben.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 135586.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 755445.

Az elhunyt orvosok száma 94, az ápolóké 26.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 2,3%-kal emelkedett. Reménykedünk hogy többnapi stagnálás után, tovább csökken az új fertőzések száma, és szabadabbak lehetünk pár hét múlva.

A kormány egy tudósokból álló csoporttal közösen megkezdte a “2. fázis” tervezését. Gondos előkészítésre van szükség, hiszen az újrakezdéstől függ, hogyan tudjuk kizárni egy második, őszi járványhullám lehetőségét. Csak reménykedünk hogy kevesen lesznek felelőtlenek a Húsvéti Ünnepek alatt, és nem emelkedik újra a fertőzöttek száma az elkövetkező hetekben. Szinte Sziszüphosz bőrében érezzük magunkat (a görög mitológia egyik alakja), aki egy sziklát próbál a hegytetőre görgetni, de minden egyes alkalommal, mielőtt felér a csúcsra, a szikla visszagurul a hegy lábához. Továbbra is reménykedünk, és egyre közelebb érezzük magunkat.

Kacziba Andi