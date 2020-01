Segítség egy hétgyermekes családnak

A Duna túlsó oldalán, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában él Csilla. Szegénységben. Jóérzésű dunaújvárosi emberek karácsony előtt egy autónyi csomaggal lepték meg a nehéz sorsú családot. A segítségre azonban idén is rászorulnak.

Lássuk a tényeket

Torgyik Csilla Szabadszálláson, az élettársával, Csabával neveli közös gyermekeiket. Szám szerint hetet, hat lányt és a legkisebbet, egy fiút. A gyermekek közül az egyikük, Lorina mozgáskorlátozott, nyolc műtéten van túl. Csilla élettársa hegesztő. Gondolhatnánk, hogy ilyen jó szakmával jól kereshet, azonban Csaba beteg, pontosabban pánikbeteg. Bevételeiket tekintve leginkább a 120 ezer forintnyi családi pótlékra számíthatnak. Ezen kívül Csilla alkalmi munkákból próbálja kiegészíteni a bevételüket. Gyermekeiket – akik értelmesek, okosak, ápoltak és ruhájuk is rendes – iskolába járatják, igyekeznek mindent megadni nekik a lehetőségeikhez képest. A mozgáskorlátozott lány Dunavecsén tanul, de nem tud busszal vagy vonattal közlekedni az állapota miatt, ezért a szállíttatása havi 40 ezer forintba kerül. Szerencsére a szabadszállási önkormányzat minden második hónapot fizet, ez nagy könnyebbséget jelent a családnak. A téli időszakban a fűtés sem olcsó, havonta több tízezer forintot kell fa vagy szén vásárlására költeni. A rossz állapotban lévő vályogházukban meleg van, hiszen a gyerekek „komfortja” az első. A maradék összegből pedig igyekeznek megélni.

Angyalok Dunaújvárosból

A nehéz sorsú család segítséget kért egy Facebook csoport tagjaitól, akik gyermek- és babaholmikat hirdetnek ingyenesen vagy jelképes összegért. Csilláék karácsonyra szerettek volna a gyermekeiknek örömöt szerezni. A csoport tagjai a család helyzetét átérezve úgy döntöttek, hogy gyűjtést szerveznek Csilláéknak.

Veres Edina tájékoztatott a karácsonyi akciójukról.

– Ebben a csoportban és a baráti körömben is sokan vannak, akik segíteni szoktak. A család életkörülményeit megismerve nem is volt kérdés, hogy segítünk-e nekik. Sorra jelentkeztek az adományozók a csoportból, és azon kívül is hallva a család nehézségeit. Csontos Dóra, a csoport adminisztrátora és én vállaltuk fel, hogy összegyűjtjük az adományokat, és elvisszük a családnak. Sokan segítettek, ruhákkal, élelmiszerrel, játékokkal. Összegyűlt egy autó tele adománnyal.



A 9 éves Lara egy karácsonyi iskolai előadáson énekel

– Mikor átadtátok a csomagokat, milyen benyomások értek titeket?

– Nagy szeretettel fogadtak bennünket, a szülők és a gyerekek is nagyon örültek. Kíváncsian bontogatták a csomagokat. Engem pedig a sírás kerülgetett, nem is bírtam ottmaradni sokáig. Én is nehéz körülmények között nőttem fel, a nagybácsim nevelt szegénységben, de amit ott láttam, attól összeszorult a szívem. A ház nagyon rossz állapotban van, áthúz rajta a szél. A bútorok, a falak pedig mind a szegénységről árulkodnak. Borzasztó volt ilyet látni!

– Tehát továbbra is segítségre van szükségük?

– Igen! Leginkább a házat kellene rendbe hozni. A vályogház vizet kapott, az pedig nem tesz jót neki. Főleg a konyhai rész van rossz állapotban. Jó lenne, ha valaki tudna segíteni nekik szakmunkával, építőipari anyagokkal, de a bútortól, a ruhán keresztül, az élelmiszerig minden jól jön nekik. Aki segíteni szeretne, keressen nyugodtan engem.

Edina telefonszámát a [email protected] e-mail-címre eljuttatott levélre válaszolva küldjük el az érdeklődőnek.