Rusztikus finomság, az amerikai almatorta

Újra érik az ősz egyik legnagyobb klasszikusa, az alma. Számtalan süteményhez, édességhez ideális alapanyag. A sült alma illata önmagában is betölti a konyhát, kellemes, otthonos érzést keltve bennünk. Ha ezt fahéjjal és vaníliával is párosítjuk, akkor még a közelgő karácsony hangulatát is felidézhetjük vele.

Az alábbiakban bemutatott „amerikai" almatorta íze egy klasszikus almás süteményre emlékeztet, de nem hagyományos sütési móddal készül. Ugyanis ez egy „fordított" süti. Vagyis sütés után meg kell fordítani. Az alja lesz a teteje. Az alma mellé sok fahéj és vanília kerül, ettől lesz igazán ízes, fűszeres és illatos a végeredmény. Először is a 20 deka porcukrot keverjük habosra 20 dkg vajjal, utána pedig 3 darab egész tojással. Ezután hozzákeverjük a fél csomag sütőporral elkevert 20 dkg lisztet. Egy teáskanál vaníliaaromával vagy egy zacskó Bourbon vaníliás cukorral is ízesítjük. A tésztához, ha még illatosabb változatot szeretnénk készíteni, szórjunk pici fahéjat vagy mézeskalács-fűszerkeveréket.

A kiszemelt sütőformánk lehetőleg egy kör alakú jénai, kisebb tortaforma, vagy magasabb oldalfalú pitesütő tál legyen. Erre a célra nálam legjobban egy régi, anyukámtól örökölt kerek tepsiforma vált be, ami ugyan nem szép, de éppen megfelelő méretű ehhez a mennyiséghez. A választott edényünket kibéleljük alufóliával úgy, hogy az oldalára is jusson belőle. Karikákra vagy kis szeletekre vágjuk Következő lépésként megolvasztunk 5 deka vajat, amit rácsorgatunk a fóliára és az edény oldalán is körbeforgatjuk, hogy sütés közben ne ragadjon rá a tészta. Ezután megszórjuk kristálycukorral, vagy ha van otthon, barna cukorral, ami extra ízélményt fog hozzáadni.

A tortánkhoz szükségünk lesz egy jókora almára. Szerencsés vagyok ebben, ugyanis nálunk a kertben egyenként 30-40 dekás almák is megteremnek. Aki kisebb almához jut hozzá, annak kettőt-hármat kell feldarabolnia a sütihez.

Karikákra vagy kis szeletekre vágjuk, és kibéleljük vele a sütőformánk alját. A résekbe diót vagy mandulát, vagy mindkettőt nyomkodunk. Gondolkodjunk úgy, hogy az alja lesz a teteje. Ezen a ponton én még leheletnyi fahéjat szórok rá, vagy juharszirupot csurgatok bele. Erre az almás alapra öntjük rá a sűrű tésztánkat, amit elegyengetünk az almák tetején úgy, hogy mindenhova jusson belőle. Spatulával könnyebb feladat. Előmelegített 170-180 fokos sütőben körülbelül háromnegyed óráig sütjük. Tűpróbát végzünk, és ha már semmi sem ragad a tűnkre vagy villánkra, akkor kivesszük a sütőből. Körülbelül fél óra várakozás után jön a fordítási művelet.

A tortaformánkra aljával felfelé fordítva egy méretben passzoló lapos tortatányért illesztünk, praktikusan éppen azt, amin tálalni akarjuk a tortát. Egy hirtelen határozott mozdulattal megfordítjuk az egészet. Így tortánk a tányéron landol. Már csak az a dolgunk, hogy óvatosan leszedegessük róla az alufóliát úgy, hogy minél kevesebb maradjon rajta a süteményből.

A torta tetején (vagyis az alján) a vajnak és cukornak köszönhetően aranybarna színű, édes karamellréteg képződik a sütés folyamán. Nem lesz feltétlenül hibátlan a tetején az almák kompozíciója, de annál illatosabb és finomabb lesz a végeredmény. Az almatortához vaníliasodót vagy vaníliafagylaltot is lehet fogyasztani, így lesz igazán teljes az összhatás.

A vaníliasodót nem kell túlbonyolítani. Készen is kapható vaníliaöntet elnevezéssel a boltokban. Vagy készítsünk egy vaníliapudingot, amit a szokásosnál kicsit több tejjel főzünk össze. Bourbon vaníliás cukorral tovább ízesíthetjük. Jó étvágyat!