Rohonczi ROHO István fa kisplasztikái és festményei az evangélikus templomban

Tengelyek címmel látható Rohonczi ROHO István önálló kiállítása a helyi evangélikus templom gyülekezeti termében.

Dunaújváros

A múlt hét pénteken délután nyílt kiállítást a Quintia együttes (Beke Beáta, Kurina Laura, Németh Irma, Péter Kata és Pocsai Mária) remek muzsikája vezette fel, majd Stermeczki András fejtette ki gondolatait a fa kisplasztikákat és festményeket felvonultató Tengelyek című tárlatról.

Mint fogalmazott: „Ha körbenézünk, láthatunk öt alkotói lenyomatot (öt fa kisplasztika – a szerk.). Ha úgy tetszik öt – nem ötödik, csak öt – pecsétet. Műhelytitok, de talán elárulható, hogy sokkal több volt/van papíron. Ám itt most öt van. Elég ennyi. Az ókor embere is csak öt csillagot látott. Lehetett ez az öt alaptudomány is, vagy épp az az öt bolygó, amely akkori ismeretünk szerint a teljes világunk volt. ROHO azonban ezt az ötöt választotta ki, a számos más értékes fogalom közül, hogy most ezek bennünket elgondolkodtassanak. Akár arról is, hogy mi az Isten. Persze a pecsétek nem determinálják gondolatainkat, valóban meghagyja a szabadságot, mégpedig azt a szakrális szabadságot, amely minden művészben benne lehet. Benne kell legyen.”

Az alkotó lapunknak elmondta, hosszú ideje foglalkozik azzal, hogy számára fontos, alapvető fogalmakat fába, esetünkben, a megmunkált fatörzsekbe véssen. Eredetileg húsz ilyen üzenetet választott ki, amelyből végül nyolccal kezdett dolgozni, ebből látható öt tengely (szerelem, tisztelet, nevetés, akarat, „ne félj, ne remélj” – latinul) most a gyülekezeti teremben.

– Az utóbbi időben úgy érzékelem, kizökkent a világ körülöttünk. Sok lett körülöttünk és bennünk az indulat, jó lenne visszatalálni az alapvető értékekhez, megnyugodni, valahogy egyszerűbben élni. Ezeket a gondolatokat próbáltam közvetíteni e munkákkal – fogalmazott ROHO.

A kiállítás egy hónapon át látogatható az evangélikus templomban.