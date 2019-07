Rohamosan terjed a street food jelenség szerte az országban

Dunaújváros Egyre nagyobb teret hódítanak országszerte az utcai étkezőhelyek, az úgynevezett street foodok. Aki rászánja az időt, kis túlzással a világ bármely étele közül választhat. A jelenségről a Magyar Street Food Egyesület elnökével, Vad-Horváth Zoltánnal beszélgetünk.

– Mit jelent a street food és miért olyan népszerű manapság?

– A street food eredetileg utcai gyors étkezést jelent. Azonban manapság ehhez már szorosan hozzátartoznak az odafigyeléssel készült alapanyagok, az ízléses, praktikus csomagolás, a hozzáértő, akár nyelveket is beszélő személyzet és a minőségi szolgáltatás.

Ez a műfaj általában nyitott terekben, látványközegben létezik. Van egyfajta személyesség benne, amire manapság kifejezett igénye van az embereknek. A séfek és szakácsok is szeretnek itt dolgozni. Azzal ugyanis, hogy kézbe adják az ételt, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a vendéggel, vagyis rögtön visszajelzést is kapnak a munkájukról. Ráadásul, az itt végzett munka is komoly szakmai kihívás, hiszen ezek az ételek mindig frissen készülnek.

A mai világban az embereknek egyre kevesebb idejük van ebédelni, vacsorázni. Viszont a minőség iránti igényét senki sem szívesen adja fel. A street foodban alacsony a rezsiköltség, így ezeket a megtakarításokat az étel alapanyagainak, minőségének javítására tudják fordítani. Ráadásul várakozni sem kell sokat, sőt a sorban állás közben akár ismeretségek is köthetőek.

Az emberek nyitottak az újra, hiszen a street food révén egy nagyon széles étlap van előttük. Mexikói burritó, olasz gnocchi, szerb pljeskavica, belga waffel, amerika, india és a távol kelet ételei… a választéknak csak a képzelet szab határt.

Egy-egy hely – a méretéből adódóan – ugyan csak egy bizonyos termékre specializálódik, viszont abba minden energiát beletesz. Aki bemegy egy ilyen helyre, az biztos, hogy abból az ételből a tökéletest kapja meg.

Ezért is lehet ennek a műfajnak hosszú távon jövője. Egyre több street food egység nyílik, és az emberek egyre nagyobb számban költik el itt a pénzüket. De nem azért, mert ezek az étkezőhelyek olcsók lennének. A hangsúly ma már egyre jobban eltolódott a tudatos táplálkozás irányába…

Három-négy éve még azt gondoltuk, hogy ez egy divathullám és majd lecseng. De nem. Valójában ez egy olyan szolgáltatási forma, amire az embereknek igénye van.

– Hol lehet az igényes alapanyagokat beszerezni?

– A nagyáruházakban is lehet már jobb minőségű ételt kapni. De egy-egy ilyen üzlet sokkal inkább megtalálja a kistermelői beszállítókat. Ezek a kistermelők egy nagy éttermet esetleg nem tudnának ellátni, de egy kisebb, street foodos vállalkozással szívesen szerződnek. Ezért persze dolgozni kell, de ez a szakma egyik fontos feladata. Hiszen nekünk elemi érdekünk, hogy ne pont ugyanazt a nagyáruházi csirkehúst áruljuk, amit a mellettünk lévő étterem vagy menza.

– Mik az árnyoldalai, és mik a szépségei a street foodos létnek?

– A street food létezik „kőétterem” és mozgó büfékocsi formában is. A hátrány a kis, beszűkült tér. Az előnye a vendéggel kialakított kapcsolat. A büfékocsis, más néven food truckos verzió, egy életforma. Aki szereti a változatosságot, aki szereti a vidékjárást, annak ez óriási élményeket adhat.

Van, aki büfékocsival kezdi. Ez, aztán annyira jól működik, hogy ebből étterem vagy akár étteremláncolat alakul ki. Van, aki birtokol egy nagyon jó állandó helyet, és annak a termékét szeretné minél szélesebben eljuttatni. Általában így, két oldalról alakul a dolog.

Ismerek példának okáért olyan büfékocsist is, aki kézzel, Ausztriából össze­lomizva, egészen minimális ráfordítással épített magának autót. De több cégnél is specializálódtak már erre az iparra úgy, hogy megszerzik külföldről az elérhető használt, alacsony padlós büfékocsinak valót, és ezt átalakítják, vagy csak forgalmazzák, kereskednek velük.

– Ön a magyar Street Food Egyesület elnöke is. Milyen céljai, eredményei vannak az egyesületnek?

– Ez egy alakuló, folyamatosan formálódó piac, amelynek számos tekintetben nincsen rendben a működése. Az egyesületünk fő tevékenysége, hogy összegyűjti, értékeli a véleményeket, és a szakma fejlődése érdekében kiáll a hasznos javaslatok mellett.

Például nagyon örülnénk, ha a büfékocsiknak több teret tudnánk biztosítani. Elérnénk azt, hogy olyan régiókban, ahol az ebédelés probléma és nincs kellő mennyiségű épített vendéglátóegység, oda hétköznapokon is beengedjék ezeket az autókat.

Közterületre ugyanis ma még nem nagyon mehetnek ezek a járművek, mert nincs rá központi szabályozás. Igaz, sok irodaparkba – ami magán terület – eljutnak a járműveink. Az ottani menzát támogatva, az ott dolgozóknak nyújtanak alternatív ebédelési lehetőséget, hogy ne kelljen dobozban vinniük az ételt.

Az egyesület másik fontos profilja, hogy az innovációkat eljuttassuk a kereskedőkhöz. Tagságunk körében igyekszünk népszerűsíteni azokat az eszközöket, amivel környezettudatosabbá tudjuk varázsolni a műfajt. Szinte az összes bevételünket a műanyag eszközök mellőzésére fordítjuk.

– Lehet-e majd egyszer a street food nagyon komoly konkurense a hagyományos vendéglátásnak, vagy már most is az?

– A „kővendéglátó” street food, már ma is nagyon komoly konkurenciája – szerintem – az éttermeknek. Sok van belőlük, gyorsak.

A büfékocsiknak viszont hosszú távú létjogosultságuk van, mert egyre több a rendezvény az országban. Ezek a specializált járművek, építés és bontás nélkül tudnak megjelenni egy rendezvényen. Saját lábukon odamenve, egy termékre építve, gyorsan, jó minőséget tudnak nyújtani.

Az elmúlt néhány évben nagyon sok városba eljutottunk. Csak Food Truck Show-val évente 16 városba (Hungaro­ring, júl. 12–14.; Paks, aug. 1–3.). Az érdeklődés óriási. Nagyon szeretnénk, ha már akár a falunapokon megjelenhetne ez a járműfajta…

Van egy catering-lábunk is, jó hasznát vesszük, hiszen egy céges rendezvényen, egy sportpályán sokkal inkább helye van a food truckoknak, mint a hagyományos pincéres vendéglátásnak.

Jó alkalmat adva a dolgozóknak, hogy sorban állás közben beszélgessenek, újat kóstoljanak, friss és jó minőségű ételeket egyenek. Kapacitásunk 50-től 15 ezer főig képes kiszolgálni egynapos rendezvényeket.

– Milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy az egyesület tagjává válhasson egy vállalkozás.

– Nekünk nagyon fontos a megjelenés, a szakmai és a technikai tartalom, és maga a termék minősége is. Szükséges tehát ezt állandóan ellenőrizni, hogy bárkit jó szívvel ajánlhassunk. Tavaly 750 ezer vendégünk volt, ami egy elég komoly szám. Csupán addig vagyunk azonban hitelesek, amíg nem csalódnak bennünk. Nagyon fontos célunk a hitelesség, hogy mind a hatóságok, mind a rendezvényszervezők, az önkormányzatok azt lássák, hogy ez egy vállalható műfaj.