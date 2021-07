Ricky Rock alkotói a holdon jártak

Mindig öröm olyan produkciót látni, amiben dunaújvárosi alkotók is részt vesznek. A Spirit Of Da Vinci Productions megalkotta a negyedik Ricky Rock kalandot, amely most a Holdon játszódik. Az alkotókat kérdeztük az újabb, gyermekeknek szánt természettudományos kisfilmről.

Juhász Pál a szellemi atyja a sorozatnak, őt kérdeztem a legújabb részről.

– Ez az epizód a holdra szállás témáját eleveníti fel, amolyan Ricky Rock stílusban. Az előző részek kialakították már a főszereplő karakterének legfőbb vonásait, így a szüntelen kíváncsiságon túl, a szeleburdi, állandóan örökmozgó „kiskavics/kisfiú”, ez alkalommal is kivételes és jeles esemény részese lehet a tudomány és az emberiség történelmében. Sőt, aktív szereplőként Ricky önmaga is megteheti azt a bizonyos kis, ám de annál nagyobb jelentőségű lépést. Ez a rövid mese tulajdonképpen az Apolló programnak állít emléket, felvillantva a Hold meghódításának egy-egy jellegzetes pillanatát. Kennedy híres indíttatásától, egészen akár a tollas kísérletig. Felmerült a dilemma a film készítése alatt, hogy mennyire legyen tudományos ismeretterjesztő és mennyire mese. Ez alkalommal inkább a mese irányába vittem el a sztorit. Ez gyerekeknek szól a gyerekek nyelvén, valóság mesés elemekkel ötvözve. Ötven év távlatából is varázslatos ez a történet, még a felnőttek számára is. De ez egy kézzelfogható „varázslat”, amely megmutatja azt, hogy hová elérhet az ember a tudásával és a tudományokkal. „Nem azért csináljuk, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz!”

Pap Félix, a sorozatok gyerekszeplője egyre magabiztosabb a kamerák előtt.

– Hogy érzed magad a forgatások során?

– Izgalmasnak tartom. A végére azért elfáradtam, de kíváncsian vártam a következő részt, feladatot.

– Nem nehéz úgy játszani, hogy utólag lesz rávetítve a háttér és az események?

– Pali bácsi mindig elmondta, hogy nagyjából mit szeretne, hogyan csináljam, mi fog történni. Anyukám a hangfelvételeknél segített sokat, így nem volt annyira nehéz, mert megpróbáltam elképzelni, beleképzelni magam.

– Korodnál fogva hozzád szól a film. Neked mi a véleményed a filmről? Ajánlod a barátaidnak?

– Én is nagyon szeretem a bolygókat, a repülőket. Ha nagy leszek, katonai pilóta szeretnék lenni. Szívesen ajánlom a barátaimnak, persze. Nekem nagyon tetszenek a történetek.

– Barátaid, szüleid, tanáraid mit szólnak ahhoz, hogy filmben szerepelsz?

– Mindenki örült, és gratulált hozzá. A szüleim és a nővéreim is büszkék, és támogatnak. Egyszer, amikor jöttem haza az iskolából, egy néni megállított, hogy én vagyok-e az a kisfiú, és ő is azt mondta, hogy ügyes vagyok. Ez nagyon jó érzés volt.

Bicók Norbert zeneszerzőként működött közre a produkcióban. Egy tudományos-fantasztikus filmnél szinte adja magát a szintetizátor zene. Az űr felfedezése a Jean-Michael Jarre-i aláfestéssel domborítja ki igazán az ismeretlen misztikumát. Azonban ilyen szintű zenét nagyon nehéz összehozni, de tökéletesen sikerült.

– Én később csatlakoztam a csapathoz, és személyesen nem volt még lehetőségünk találkozni. Szerencsére skiccekből és fél szavakból gyorsan megértettük egymást a többi alkotóval. Maga a „space” zenei műfaj nem áll messze tőlem, holott többnyire pop lemezeken dolgoztam eddig ghost producer, szerző és hangmérnökként a BiczokRecordsnál. Év elején készítettem Danubian Stork néven három kislemezt, ami zeneileg hasonló témákat dolgozott fel hangzásban. Ekkor még nem hallottam Ricky Rock felől. Anno bő évig éltem Dunaújvárosban, és egy helyi televíziónál dolgoztam. Az akkori médiaházban dolgozott egy közös barátunk, akivel elég sűrűn beszélgetek, s meghallgatta az új lemezem. Ő mondta, hogy az egyik ismerőse pont ilyen témában készít animációs filmeket, amihez nagyon illene ez a hangzásvilág. Aztán telefonon és a közösségi média segítségével gyorsan megtaláltuk egymást. Mikor elkezdődtek a forgatások, akkor szembesültem, hogy egy volt operatőr kollégám, Vass Tamás is dolgozik a filmen. Ez még jobban megerősítette bennem, hogy ez egy jó alkotó közösség lesz. Azonnal mindenki munkához látott, és küldözgettük egymásnak az ötleteket és napról napra egyre jobban összeállt a film. Mivel egy húron pendült a csapat, így nem volt nehéz az alkotás, és nem nagyon befolyásolta a gyorsaságot az sem, hogy én Szegeden élek. Blöckye-vel olyan jól összeboronálódtunk, hogy tervezzük, Ricky Rock Band-ként is játszunk majd, mint gyerekzenekar. Igaz, itt már populárisabb, könnyebben emészthető énekes dalok lesznek. Itt is a fő cél, hogy játszva, zenei módon tálaljunk a gyerekeknek egy csipetnyi tudományt.

Gregus László is aktívan részt vett a film készítésében.

– Mi volt a rád szabott feladat?

– Alapvetően az történt, mint a „Ricky Rock and the Scientists” dalok készítésénél. Pali felvázolta a történetet, erre készítettem pár zenei ötletet, ezek közül ő választotta ki, melyik lehet alkalmas az általa elképzelt képvilág zenei aláfestéséhez. Ez más zene, mint az előző Mendeleev Theme , annál egy hagyományos dalszerkezetet valósítottunk meg. Itt, a Ricky Rock a Holdon részben tulajdonképpen egy rövidfilm aláfestő zenéjét kellet megalkotni, ami a történetet szorosan követi. A zenei alap viszonylag hamar elkészült, de a refrén visszatérő motívumánál nem éreztem elég jónak az ötletemet. Ekkor ajánlotta Juhász Pali, hogy mi lenne, ha felvenném kapcsolatot Norbival, aki billentyűs hangszereken kiválóan játszik, így más megközelítésből hallhatja a dalt, mint én, egy gitáros. Miért is ne? Kis töprengés, belehallgattam a korábbi munkáiba, és már csörgettem is a telefont, hogy megbeszéljük a közös munkát. Izgalmas volt számomra, mivel ilyen „távmunkában” még nem volt részem. Hamarosan küldte is Norbi a dal közepén hallható eredeti Holdra szállós hangfelvételeket is tartalmazó betétrészt. Hát…, nem volt kérdés, hogy megtaláltuk a megfelelő embert! Fantasztikus munkát végzett, ami a dal végső verziójában még átdolgozottabb, hangzatosabb lett. A hozzátett rész engem is inspirált ötlettel a dal folytatásához, mint például a „beütős” rész, ahogy visszatér a vezérmotívum, majd a hangnemváltás, …és megoldotta a refrén dallamvezetését is, amivel én megakadtam. Palinak is volt kérése a dal végére, azt is sikeresen teljesítettük. Utána már „csak” a dal keverése volt hátra, amit szintén Norbi oldott meg. Hála a technikának, jöttek-mentek a vázlatok, és a végére mindketten elégedetten dőlhettünk hátra. Kis pihenő, és remélem, hamarosan újabb dallal, dalokkal szórakoztathatjuk a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. Ricky Rock nemcsak a hét-tízéves korosztálynak készült, hanem a felnőtteknek is jó szórakozást nyújt, akár történet, akár a zene terén. Örülök, hogy részese lehettem ennek a projektnek.