Reneszánsz ember, aki civilben a házi kedvenceinket gyógyítja

A specialisták világát éljük, de amikor véletlenül rábukkanunk egy igazán sokoldalú emberre, akkor előbb gyanakodunk, majd ha engedi, megpróbáljuk követni a különleges életútját.

Előszállás

Dr. Bodolai György, az előszállási hatósági állatorvos ezúttal színes szabadidős tevékenységébe engedett bepillantást. Kérdéseinkre adott válaszait adjuk közre, címszavakkal, azzal indítva, hogy:

– Hála a jó Istennek sok mindennel foglalkoztam egész életemben, ezért nem telt unalmasan. A családommal falun éltünk a házunkban. Egy ilyen hely mindig ad bőven tennivalót. Hasonlóképpen a munkám is.

Adni jó

– Soha senki nem „parancsolta” meg nekem, hogy részt vegyek a közéletben. Azt sem, hogy színpadra álljak. Ezeket az indíttatásokat a családi örökségeként hozza magával az ember. Az életemet végigkísérték a családi és a közösségi ünnepek, amire fel kell készítenünk a lelkünket. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy szükség van a közreműködésünkre. Mindenkinek a maga módján, de meg kell tennünk a magunkét.

A székelyeknél

– Először gim­n­a­­zistaként jártam ott. Megragadott a fafaragó művészetük, és arra gondoltam, hogy ezt nekem is meg kell próbálnom. E tevékenységemnek az egyik büszkesége az Erdélyt szimbolizáló kopjafám, ami az itteni Trianon Emlékparkban kapott helyet.

A zene

– Fontos szerepet töltött be az életemben a komolyzene is! Ez nagyon sok gyakorlást követel a mai napig. Ahogy a többi gyerek, úgy én is a zeneiskolában kezdtem, és mára már szinte ki sem merem mondani, hogy több mint ötven éve játszom ezen a hangszeren. Az egyetemi éveim alatt Budapesten, majd a munkába lépésem után itt a környékünkön, Dunaföldváron és Sárbogárdon is jó énekkarokat találtam. Velük sok fellépésen vettem részt. Aki valamilyen szinten tud zongorázni, könnyen megtanulhatja az orgonálást is, ami pedig ide a helyi és a nagykarácsonyi templomba vezetett, és ott segítettem a játékommal a szertartásokat. Különleges emlékem is kötődik ehhez a korszakhoz. Az egyik vasárnapi szentmisét a Kossuth Rádió közvetítette körülbelül tizenöt évvel ezelőtt, Nagykarácsonyból. Egy énekkar kíséretében orgonáltam, amit akkor az egész világ hallott. Az egyik rokonom Amerikából hívott másnap, aki elújságolta, hogy „hallottunk a rádióban”!

Énekel az ország

– Erre a rendezvényre kórusok és önálló énekesek jelentkezését várják 16 éves kortól. Az idei évre Hollerung Gábor karmester vezetésével Beethoven IX. szimfóniáját és Kismartoni Miséjét tervezték előadni a Budafoki Dohnányi Zenekarral és a részt vevő 500 énekessel a MÜPA-ban. Ez a zenei esemény nekem is nagyon sokat adott. Most is beleborzongok, amikor visszaemlékezek azokra a koncertekre, amiken én is részt vehettem.

Az irodalom

– A versek szeretete mindig megvolt bennem. Egész életemben nagyon sok komoly irodalmi eseményre és színházba jártunk a családommal együtt. Néhány évvel ezelőtt Gajdó Bandi bácsi, a mi tanár urunk előállt egy falusi színjátszó kör megszervezésének ötletével. Kedvem lett volna hozzá, időt nem találtam rá. Na, hát a Bandi bácsi addig járt a nyakamra, amíg végül csatlakoztam. Hogy miért? Mert jó mást csinálni, mint a hétköznapokban, és nagyon jó a többiekkel együtt lenni, és közösen létrehozni egy előadást. Nagy bánatunkra néhány szereplő kiválása miatt az igazán sikeres Arany János: A bajusz című verséből készült darabunkat egyelőre nem tudjuk tovább játszani.

A verstanulás

– A színjátszás közben jöttem rá, hogy milyen jó dolog verseket mondani. Gyerekkoromban meg kellett tanulnunk a verseket. Ez azóta sok vitát gerjesztett, de az biztos, hogy ezzel a tevékenységünkkel trenírozni tudjuk az agyunkat, és ezáltal más dolgokat is könnyebben elsajátítunk. Két éve, hogy intenzíven, napi rendszerességgel tanulok verseket, amiket aztán autóvezetés vagy gyaloglás közben is gyakran elismételek. Most Arany János Epilógusát tanulom, ami egy rendkívül tanulságos mű. „Kik hiúnak és kevélynek – / Tudom, boldognak is vélnek: / S boldogságot / Irigy nélkül még ki látott?” Amikor kell, szívesen kiállok, hogy elmondjam ezeket.

Versbarát kör Előszálláson

– Ez is működik nálunk, és hála a jó Istennek egyre többen jönnek közénk. Egyelőre meghallgatni, de reméljük, hogy egyszer csak ők is fel fognak olvasni, hiszen ez nem arról szól, hogy Latinovics szintjén kell elmondani vagy felolvasni a kedvencüket. Vagyunk néhányan, akik elmondjuk, mások felolvassák. Ehhez hasonló a már hagyományos, karácsonyi irodalmi kávéházunk a Sarokház cukrászdában. Ebbe a műsorba hangszereseket is meghívunk Dunaföldvárról, és azzal tesszük még nagyobb élménnyé azokat az estéket. Ezt utána, egyfajta ajándékként, elvisszük az idősek otthonába is. Nagy örömünk, amikor elvarázsoljuk vele a hallgatóságunkat.

Zárszóként

– A sokféle tevékenységem mellett rájöttem, hogy a világ tele van jó emberekkel, csak meg kell találnunk őket. A velük való találkozás megerősített és örömmel töltött el. Persze vannak, akikkel nagyon nehéz szót érteni, de a világ már csak ilyen. Adjunk nekik udvariasan esélyt, hogy megváltozzanak!