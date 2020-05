A WHO 2009-ben május 5-ét jelölte ki Kézhigiénés Világnapnak annak apropóján, hogy a kézhigiéné az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének egyik leghatékonyabb módja. A Szent Pantaleon Kórház is elkötelezett a kézhigiéné fontossága iránt, illetve kiemelt figyelmet fordít a fertőzések megelőzésére.

A WHO nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy ne csak az egészségügyi dolgozók ismerjék és alkalmazzák a kézhigiénét, hanem a lakosság is minél szélesebb körben legyen tájékozott. Azáltal, hogy évente egy napon a kézhigiéné fejlesztésére összpontosítunk, a kezdeményezés folyamatosan és fenntartható módon előmozdítja a helyes kézhigiénés gyakorlatot az egész világban.

Felmérések alapján az emberek kb. 60%-a nem mos kezet hazaérkezés után és csupán minden 8. embernek jut eszébe étkezés előtt kezet mosni. A nap folyamán a különböző tárgyak, személyek, állatok és felületek érintése során a kezeinkre környezetünkből különböző kórokozók kerülnek. Ha a kórokozókkal szennyezett kézzel megérinti valaki a szemét, orrát vagy a száját, a baktériumok a bőr védelmi vonalát megkerülve könnyen bekerülhetnek a szervezetbe és gyulladást is okozhatnak.

A legtöbb ember nem fordít elég gondot az ujjvégek, a kézhát és a hüvelykujj megtisztítására, pedig a kórokozókkal szembeni hatékony védekezéshez a kéz minden részére kiterjedő, szappanos, legalább egy percig tartó kézmosás szükséges.

A rendszeres kézmosással csökkenthetjük jó néhány fertőző betegség esélyét. – Tájékoztat a Szent Pantaleon Kórház honlapja.