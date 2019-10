Rendőri hivatás testközelből Dunaújvárosban

Pályaorientációs szakmai napon nyerhettek bepillantást a diákok a rendőrök munkájába Dunaújvárosban.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai pályaorientációs előadást és bemutatót tartottak a pályaválasztás előtt álló fiatalok részére 2019. október 25-én Dunaújvárosban. – Tájékoztat a police.hu.

A szervezők előadásokkal, kötetlen szakmai beszélgetéssel, továbbá bemutatókkal várták a diákokat, akik testközelből is betekintést nyerhettek a rendőri munkába. A nap folyamán a fiatalok megtekinthették a rendőrök csapatszolgálati felszereléseit és fegyvereit, kipróbálhatták a szolgálati gépjárműveket, emellett csapatszolgálati, közlekedési és fegyverzettechnikai bemutatókon is részt vehettek. A szakmai napon a tanulók a szervezet kutyás szakmai területével is megismerkedhettek közelebbről, ahol a rendőrség négylábú munkatársai felkészülten és fegyelmezetten hajtották végre a látványos fegyelmező, őrző-védő, valamint speciális kábítószer és robbanóanyag-kereső feladatokat.