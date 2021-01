Rendhagyó év vége: karácsony, szilveszter szűk családi körben

A 2020-as évre sokan bizakodva tekintettek előre. Aztán február közepén egyértelmű lett, a járványhelyzet átírja az életünket, mindennapjainkat. E sorozatban negyedévenkénti bontásban tekintjük át, milyen is volt a mögöttünk hagyott esztendő. A záró negyedév legfontosabb eseményei.

Dunaújváros

Október

Szerecz Róbert irányításával zumbaedzést rendeztek a DKKA sportolóival. Az edzésen az utánpótláskorú játékosok is részt vettek.

Október 1-jén, csütörtökön, a zene világnapján ismét szabadtéri muzsikával ünnepelt a Sándor Frigyes Zeneiskola, amely ezúttal újabb köztéri alkotással gazdagodott. A Jel című szoborcsoport Móder Rezső tervei alapján készült, és Rohonczi István, Molnár János, Nemes Ferenc és Nyitrai Mihály képzőművészek közös munkája.

Október 2-án ünneplőbe öltözött emberek sokasága gyülekezett a nagyvenyimi polgármesteri hivatal bejárata előtt. Ahogy a település sok­éves, szép hagyománya tartja, ezúttal is a több évtizedes házasságban élők jöttek el újra megerősíteni családtagjaik és az anyakönyvvezető előtt hűséges esküjüket.

Ezt is megértük. Nem fizetnek idejében bért a vasműben. Ilyen talán még nem is történt a cégcsoport életében. Bár a tavasszal volt már ehhez fogható „ígéret”, akkor ötnapos csúszásra kért haladékot a cégvezetés, és a felháborodásnak, vagy valami más eredményeként akkor idejében – 15-e helyett 10-én – megérkezett a fizetés. Nos, ez a forgatókönyv most is lehetséges opció, hiszen amikor e sorokat először olvassák, még csak tárgyhó hetedike van – írta lapunk október 7-én.

Közel félszázan szorgoskodtak szombaton délelőtt a pentelei kistemetőként ismert sírkert rendbetételén. Az akció kezdeményezőinek célja, hogy hosszabb távon is rendezzék e jelenleg problémás terület helyzetét. Az akció egyik kezdeményezője és szervezője, Orosz Csaba kifejtette: – Számos településen értékként, egyfajta csendes, meghitt közösségi térként kezelik a hasonló, temetkezésre már nem használt, régi sírkerteket. Fontos lenne, hogy a mi településünk is méltó módon tudja megőrizni múltjának e részét, a régen itt élt pentelei lakosok emlékezetét.

Komoly tempót diktáltak a Bartókban a Város évadában, hétfőn délelőtt egy újabb bemutató előkészületei kezdődtek meg az intézményben. Nem is akármilyen bemutatóé, hiszen 10 kihagyott év után visszatér a rendezői székbe Smuk Imre, aki korábban 37 esztendeig határozta meg a színház művészeti irányultságát.

Pénteken (október 16.) délután a vasmű főbejárata elől mintegy háromszáz fős demonstráló menet indult a Vasmű útra a Martinász szoborhoz, így tüntetve a Dunaferr menedzsmentje által a közelmúltban meghozott, munkavállalókat érintő döntések ellen.

Várnai Gyula képzőművész október 23-án, a nemzeti ünnepen vehette át a Dunaújváros Díszpolgára címet.

November

A lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményben tudatta a Dunaújváros Futsal a közvéleménnyel és a szurkolókkal, hogy az ISD Dunaferr Zrt. megszüntette a dunaújvárosi futsalcsapat támogatását. A cég tájékoztatása szerint ebben a válságos időszakban nincs lehetősége a csapat támogatására, így a fentiek miatt a 2018. június 4-én létrejött, hároméves támogatási szerződés végleg ellehetetlenült. További támogatást nem tudnak biztosítani. Az ISD Dunaferr Zrt. a futsalcsapatunk egyik legnagyobb támogatójaként és név­adó szponzoraként, az elmúlt évek sikereinek zálogát jelentette.

November közepén jelent meg Balog Zoltánnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábbi miniszterének, a budapesti Hold utcai református gyülekezet jelenlegi lelkipásztorának a Nem csak kenyérrel… – Beszédek, imádságok, írások a koronavírus idején című könyve, amelynek bemutatója november 3-án volt a Szabó Magda Református Általános Iskola nagytermében.

Negyvenéves lett a Gárdonyi iskola. Szóládi Zoltán igazgató elmondta, tavaly nyáron a szükséges felújítási munkálatokban kiemelt szerepet vállalt a Magyar Kríziskezelő Alapítvány, valamint a Varga Attila által vezetett építkezési vállalkozás.

2020. november 11-től életbe lépett a kijárási korlátozás

Számos kategóriában és több távon közel háromszáz futó állt rajthoz november elején a térség debütáló terepversenyén, a Feldwar Trailen, amelyen a lelkes amatőrök mellett sok, a hazai futóéletben ismert és elismert sportoló is részt vett.

Újraindult a papíripari szakképzés, ráadásul elsőként városunkban tanulhatják ezt a duális képzést a fiatalok a Vajda-Papír Kft. együttműködésével. Mint azt Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezetője elmondta, folyamatosan fejlesztik a gépállományt és a szakembergárdát, és szükség van a szakképzett fiatalokra.

December

Újabb három oktatási intézményben, a Gárdonyi, a Móricz, valamint a Szabó Magda Általános Iskolában jártak a DSE Röplabda Akadémia képviselői, hogy egyenként kétszáz darab maszkot adjanak át az igazgatóknak egy névtelenséget kérő támogatójuk jóvoltából.

„Úgy vélem, egy papnak a közösség összetartása és a misézés mellett most még nagyobb figyelmet kell fordítania a saját lelki épülésére, az imádságra. Mert bizony, mentálisan a pap is kiéghet. Neki is szüksége van a feltöltődésre. Mivel a lélek az Istentől van, csak az Isten képes azt feltölteni. Semmi más. Másik fontos dolog, amit kiemelnék: a mindennapi életünkben számos pótlékot használunk, ezek pedig nemhogy előre vinnének minket, hanem hátráltatnak” – fogalmazott lapunknak adott interjújában Kovács István görögkatolikus parókus.

2020. december 11-én reggel, munkakezdéskor nem engedték be a kapun a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökét, Molnár Lászlót, és a szakszervezet két alelnökét, Hegedűs Lászlót és Győri Gábort, valamint Eszenyi Andrást sem a gyár területére. Ők hárman az ISD Dunaferr Zrt. munkavállalói delegáltjaként, a cég felügyelőbizottsága választott tisztségviselői is voltak egyben.

Mosoly és aggódás – lapunk ezzel a két szóval foglalta össze a karácsonyi és az év végi ünnepeket.

Decemberben több helyi civil közösség is adománygyűjtésbe kezdett. A Boldog Délután ezúttal is több száz adag melegétellel próbált segíteni a rászorulóknak.