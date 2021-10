Rémisztően jó hangulatban

Negyvenöten adtak vért a Munkásművelődési Központban

Véradást szerveztek csütörtökön Dunaújvárosban a Munkásművelődési Központban. Ez a donortoborzó is rendhagyó volt, mint azt általában az MMK-nál már megszokhattuk, ugyanis október 31-hez igazodva a halloween témakörében hirdették meg. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kulturális intézmény auláját rémisztően hangulatosan feldíszítették, a héten szervezett Boszitábor résztvevői is számos kézműves alkotással járultak hozzá a dekorációhoz.

A Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezetének tagjai is alkalomhoz illő öltözetben várták az önkénteseket, ez mind garantálta a vidámságot. Kováts Rózsa, az MMK vezetője elmondta, általában negyedévente szerveznek vér­adást az intézményben, valamilyen tematikához kötve. Nagyon szívesen segítenek a vöröskereszt csapatának, ezzel is hangsúlyozva a véradás fontosságát: ugyanis egy önkéntes akár három életet is megmenthet.

A mostani véradáson negyvenöt személy vett részt, közülük öten első alkalommal. Az önzetlen segítőket halloweeni mécsestartóval ajándékozták meg.