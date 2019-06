Remek táborokban tölthetik a vakációt a rácalmási gyerekek

Rácalmás Város Önkormányzata nagyvonalú módját választotta annak, hogy gondtalanná tegye az általános iskolás gyermekek szüleinek a nyarát: minimális térítési díj ellenében tizennégyféle tábort szervezett a vakáció időszakára a művelődési házban, valamint a Jankovich-kúriában.

Az általános iskolás, kiváltképp az alsó tagozatos gyermekek szüleinek gyakorta okoz fejtörést a gyermekük nyári elhelyezése. Dolgozniuk kell, otthon nem hagyhatják a csemetét egyedül, a nagyszülőnél sem töltheti az egész nyarat. Maradnak a táborok, de nem mindegy, milyen áron.

Tizennégyféle tábort szerveztek napközis áron

A rácalmási szülőknek ezen a nyáron sem kell törni a fejüket, hiszen az önkormányzat az intézményei­ben – a művelődési házban és a Jankovich-kúriában – a gyerekek napközbeni ellátása céljából napközis táborokat szervezett. A diákok az iskolai évzárókat követően már június 17-től – múlt hétfőtől – jazz­balett-táborban tölthették idejüket. Ez a táncos program olyannyira népszerű, hogy negyvenkét gyermeket írattak be a szüleik. Létszámát tekintve ez a kisváros legnépszerűbb önkormányzati tábora. Ezen a héten ének, jövő héttől, valamint utána a mese lesz a fő tábori vonulat. De lesz logikai fejlesztő sakktábor, olvasó- és cimboratábor, sport-játék-szórakozás (kézilabdás) tábor, valamint szintén nagy népszerűségnek örvend az augusztusi kézműves,

Mindent bele! és kalandtábor is, sőt a nyár utolsó hónapjában tartanak még egy újabb sakktábort is. Elsősorban rácalmási gyerekeknek szól a kínálat, de a szabad helyek függvényében más településekről is szívesen fogadnak nebulókat. Nemcsak a programmal, de az árával is a szülőknek kedvez az önkormányzat: a gyerekek napközis térítési díj ellenében, napi 400 forintért táborozhatnak, a további költségeket az önkormányzat magára vállalta.