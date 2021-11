Réka örömmel vállal szerepet ebben a jótékonysági akcióban

Jótékonysági célra ajánlottak fel egy sportmezt, amelyet a francia labdarúgó-válogatott tagjai dedikáltak. Az akció népszerűsítésében örömmel segít Mészáros Réka is.

Vidáman, kedves mosollyal az arcán érkezett szerkesztőségünkbe pénteken reggel Mészáros Réka. Tudják, ő az a hölgy, aki lapcsoportunk, a Mediaworks Hungary Zrt. által meghirdetett Tündérszépek versenyen Fejér megye legjobbjaként a döntőbe jutott még 2019-ben.

Mészáros Réka Fejér megye Tündérszépe volt 2019-ben. Mit sem változott

Barátságosan köszöntöttük egymást Rékával, és némi bizonytalansággal konstatáltuk, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztunk legutóbb, ugyancsak a szerkesztőségi bázison. Akkor a Tündérszépek döntőjéről mesélt nekünk, és biztatta az újonnan meghirdetett versenyre jelentkező lányokat.

Most is volt miről beszélgetni, elég mozgalmasan telt az elmúlt egy esztendő számára. Tündérszépünk perkátai születésű, ott is élt egészen addig, amíg végzett a tanulmányaival. Gyógypedagógiai asszisztensnek tanult, és el is helyezkedett ebben a szakmában. A hivatását viszont nem egy környékbeli intézményben végzi, ugyanis a szerelem jóval messzebbre csábította. Egy új életszakasz kezdődött számára Szegeden, párjával együtt élik a mindennapokat a csongrádi megyeszékhelyen.

– A József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolában dolgozom gyógypedagógiai asszisztensként. Nemrég egy újabb lehetőség adódott, az iskola mellett már az egyik óvoda konduktorának is segítek a fejlesztőfoglalkozások során. Megszoktam már Szegeden, de mindig is Fejér megye lesz az én otthonom. Amikor csak tudok, mindig hazautazok, meglátogatom a családomat, a barátaimat – mesélte Réka.

Nem mindig szabad a hétvégéje, naptárában sorra jegyezhette a modellmunkákat is. Volt például egy jótékonysági divatbemutató Szegeden, ahol a Livello márka ruháiban vonult fel, de más hazai cég kollekcióját is bemutatták. Az eseményről készült képeket megosztották a közösségi oldalon, erről a frontról egy ismerős által jött a következő felkérés: december 2-án lesz egy nagyszabású divatbemutató a szakma hazai képviselőinek krémjével. November 27-én tartják a program főpróbáját, erre készül most Réka. Voltak még Glamour-fotózásai Szegeden, ahol Nagyvátiné Ale Brenda fotóssal és Ágoston Anita sminkessel dolgozott együtt.

Az elmúlt év lehetőségei közül arra a legbüszkébb, hogy részt vehetett a Nemzet Szépe versenyen. Ezt a járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon szervezték, az online térben zajlott.

– Nagyon nehéz ide bekerülni, mert sok a jelentkező és sok a kritérium is. Először fotókat kellett küldenünk a zsűrinek, amely negyven lányt választott ki a versenyre. ­Ekkor egy bemutatkozóvideó volt a feladatunk. Ezt a saját telefonommal vettem fel, elég sokszor próbálkoztam, ugyanis mindig láttam benne valami hibát. A zsűri a felvételek alapján tizenkét résztvevőre szűkítette a mezőnyt, ebben én is helyet kaptam. Itt újabb hat feladatot kaptunk, amelyet megadott időre kellett teljesíteni. Kisfilmekben kellett például a pandémiáról kifejtetni a véleményünket. Be kellett mutatni lakóhelyünket, amelynek során természetesen Perkátáról, a település ­hagyományairól, nevezetességeiről beszéltem. Sportos videót is kellett készíteni, valamint jótékonysági kezdeményezésként egy helyi állatmenhelyet választottam – mesélte Réka.

Ez utóbbi téma az, amely apropóját adja a mostani beszélgetésünknek is. Réka ugyanis örömmel állt azon kezdeményezés mellé, amelynek során francia labdarúgók által dedikált mezt ajánlanak fel árverésre, az akcióval összegyűlt adományt pedig a Szent Pantaleon Kórháznak ajánlják fel. Tündérszépünk a jótékonysági felhívásban, a népszerűsítésében veszi ki elsősorban a részét, amelyhez fényképeket is készítettek már, éppen a már említett szegedi Glamour-fotózás alkalmával.

– Megmondom őszintén, a labdarúgásban nem vagyok otthon. A párom képben van a focit illetően, de ő is inkább a vízilabdát kíséri figyelemmel sportolói múltja miatt. Viszont amikor neki és apukámnak is megmutattam a mezt, el voltak ájulva tőle, hogy milyen híres labdarúgók aláírása szerepel rajta. Számomra azért jelentős ez a kezdeményezés, mert segíteni lehet vele másoknak, éppen ezért örömmel vállaltam a felkérést – mondta Réka.

Elmesélte, hogy az iskolában, ahol dolgozik, nagyon sok nehéz sorsú gyermekkel találkozik nap mint nap.

– Amíg nekünk a boltban egy csoki vásárlása mindennapi dolognak tűnhet, sokaknak sajnos nagyon ritkán adatik meg. Személyesen szembesülve ezzel, főleg, ha gyermekekről van szó, teljesen átértékelődik, megváltozik bennünk a dolgokhoz való addigi hozzáállásunk. Fontosnak tartom, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor igenis adakozzunk, segítsük valamilyen módon a nélkülözőket – magyarázta Réka.