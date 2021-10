Rebeka szeret énekelni és mi is szeretjük, ahogy énekel

A Rácalmási Tökfesztiválon hallhattuk Orsósné Karácsony Rebekát, a fiatal dunaújvárosi énekesnőt, aki több stílusban is énekelt. Ennek kapcsán beszélgettem vele.

– Mióta énekel? Mikor döntötte el, hogy énekes lesz?

– Szüleim már óvodás koromban felfigyeltek a hangomra, mégis egy véletlen folytán kerültem a Móricz suliba, mert lemaradtunk az iskolai felvételről és itt még volt egy szabad hely. Itt megszerettem a zenét és az éneklést is, mellette hegedültem és kórustag is voltam. Ez jó alapot adott ahhoz, hogy jelentkezzem Székesfehérvárra a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI iskolába magánének szakra. Ez tulajdonképpen klasszikus zenei éneket jelent. Második tantárgyként kötelező volt még a zongora is. Szerettem énekelni, de a komolyzenében nem tudtam kiteljesedni.

Mindig volt egy gát, egy megfelelés bennem. Az utolsó évben, – mikor eldöntöttem, hogy nem ebben stílusokban fogok énekelni – számomra nem volt tétje az iskolának, egyre szabadabban és egyre

jobban énekeltem. Még a tanárom is felfigyelt a nagy változásra.

– A könnyedebb stílusok más hangképzési technikát követelnek meg. Sok komolyzenei énekes hangján hallatszik, hogy „furcsán” énekelik a populárisabb dalokat. Ön hogyan birkózott meg ezzel a feladattal.

– Bár léteznek nagyon jó megoldások a különböző stílusok ötvözésére, mégsem gondolnám, hogy számomra az opera metál megfelelő lenne. Az áttérés valóban nehéz. Fejhangról mellhangra váltani

nagy feladat. Egyedül nem is ment. Egy éve kezdtem el énektanárhoz járni, itt Dunaújvárosban.

Mészáros Krisztina is komolyzenével kezdte és később váltott könnyűzenére, így érezte a problémámat és tudta a megoldásokat is. A gyakorlatai révén egyre jobban és egyre magabiztosabban éneklem a populárisabb dalokat.

– A tökfesztiválon délelőtt Disney dalokat énekelt a gyerekeknek, délután pedig a felnőtteket szórakoztatta Edith Piaf és Amy Winehouse dalaival, majd a Zöld a bíbor és a fekete következett. Egyenként is nehéz őket jól elénekelni, együtt pedig különlegesen nehéz lehet.

– Valóban nem egyszerű, de úgy szerettem volna szórakoztatni a közönséget, hogy mindenki élvezze a számára megfelelő stílusú zenét. Ez egyfajta próba is volt nekem, hogy az elmúlt egy éves tanulás során sikerült-e magamévá tennem a tanárom instrukcióit. Úgy éreztem, jól sikerült a koncert, bár számomra nagy nehézséget jelentett a fél playback, azaz a zenei alap bejátszására való éneklés.

Sokkal jobban megy és talán otthonosabban is mozgok úgy, hogy egy élő zenekar van mögöttem. Most erre lehetőséget kaptam az Aranyudvar gyerekzenekar részéről. Arany Réka, Udvari Péter és a zenekar többi tagja is nagyon segítőkészek, bíztatnak, örülök, hogy befogadtak. Régóta kerestem már egy jó zenekart. Tanárom is felajánlott egy lehetőséget a saját zenekarában a KriszTeam-ban lehetek vokalista. Nagyon megörültem a lehetőségnek, mert itt is profi zenészek között lehetek és Krisztina saját dalait énekelhetem majd, nem feldolgozásokat.

– Kicsit visszatérnék a stílusok ötvözésére. Nekem a modern zenében idegenül hat a különböző stílusok keverése. Ön mit gondol ezekről?

– Ha idegenül hat valami és sántít, akkor nem jól sikerült az ötvözés. Mindezek ellenére szeretem, ha a stílusok találkoznak és olyan elegyet alkotnak, ami kellemes, sőt különleges összhatást érnek el, persze ehhez nagyon jó énekesnek és zenésznek kell lenni. Én azon leszek, hogy Krisztina segítségével jó énekes váljon belőlem, akit örömmel hallgat a közönség, akinek adni tudok magamból valami jót.