Rászoruló családokon segítenének

Egy évvel ezelőtt Veres Edina és barátai egy nehéz sorsú családnak tették örömtelivé a karácsonyi készülődést. Meglepték őket tartós élelmiszerekkel, édességgel, ruhákkal és játékokkal. A hétgyermekes házaspár örömmel fogadta a jószívvel adott meglepetést. Legutóbbi akciójuk során egy autónyi ajándék gyűlt össze.

Közel a karácsony és Edina szíve ismét a rászorulók felé fordul, hiszen gyerekként ő is nehéz körülmények között élt. Barátaival összefogtak idén is és elkezdték összegyűjteni az ajándéknak szánt élelmiszereket és ruhaneműket. Idén több családnak szeretnék szebbé tenni az ünnepét.

Akiknek gondot okoz a karácsonyi ajándékok vásárlása, keresse Edinát a Facebookon. Várják a hátrányos helyzetű családok jelentkezését. A korábbi tapasztalatok alapján az igazán rászorulók szégyenlik a sorsukat, de nem kell félni attól, hogy a kilétükre fény derül, hiszen nem nyilvánosan kapják meg az ajándékokat.

Ezen kívül várják felajánlók jelentkezését is, akiknek a ruhatárukban, vagy gyermekük ruhatárában jó minőségű, de már nem használt holmik, játékok vannak. Sajnos olyanok is vannak, akiknek a megélhetés is problémát okoz, ezért tartós élelmiszereket is gyűjtenek és vállalják ezek elszállítását is.

