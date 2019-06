Randi helyek, amelyek könnyen elérhetőek

A romantikus programok minden párkapcsolatban fontos szerephez jutnak. A kezdeti ismerkedés szakaszában kiemelt jelentőséggel bírnak ezek, de a későbbiekben sem szabad elfeledkezni arról, hogy a férfi-nő viszony bizony erről is szól.

De mégis milyen megoldást érdemes választani akkor, ha valami különlegessel dobnánk fel a közösen töltött időt? Léteznek olyan extra lehetőségek, melyek az intimitást is magukban rejtik? Tényleg be kell érnünk az éttermek, kávézók kínálta megoldásokkal akkor, ha a romantika oltárán áldoznánk?

Kávézóktól az intim kuckókig

Mindenkinek más és más elképzelései vannak a romantikáról. Elsősorban a nők hajlamosak arra, hogy a naplementés, kéz a kézben andalgást azonosítsák vele. Gyakran elfeledkezünk arról, hogy a romantikának bizony szerves részét képezheti a szenvedély megélése is, s mint ilyen esetében, az intim környezet nélkülözhetetlen. Egy jó beszélgetéshez ugyan megteremtheti egy stílusos kis kávézó vagy étterem a megfelelő közeget, de mi a helyzet akkor, ha tovább mennénk ennél? A buvohelybudapest.hu olyan apartmanok és prémium kategóriás lakások világába kalauzol el, ahol igényes környezetben lehet hódolni a szenvedélynek.

Párkapcsolatban vagy azon kívül?

A meghitt párkapcsolattal kapcsolatban a legtöbben az otthon melegére gondolunk. De hol van az leírva, hogy házasságban ne lehetne megélni az intim, izgalmas pillanatokat, akár a hálószobán kívül is? Gondoltál már arra, hogy ebédidőben a szokásos étterem helyett egy intim kuckóban találkozzatok kedveseddel? Manapság a város több pontján is megtalálhatóak olyan búvóhelyek, amelyek könnyen megközelíthetőek, mégis eléggé diszkrétek ahhoz, hogy illetéktelenek ne szerezhessenek tudomást a programról. Ez utóbbi szempont főként azok számára lényeges, akik tilosban járnak. Ha egy külső viszony fenntartásáról van szó, akkor a diszkréció elsődleges. Ez nem csak a partnerrel kialakított bizalmi viszonyra igaz, hanem a választott helyszínre is.

Egy szállodától sajnos a legritkább esetben várható el, hogy diszkrétnek legyen nevezhető. Az alkalmazottak elítélő tekintete csak egyetlen hátulütő, de ehhez hozzájön az is, hogy lehetőség sincs egyetlen óra erejéig igénybe venni a szolgáltatást. Miért fizetnél többet, ha mindössze rövid időt töltenél a négy fal között az arra alkalmas személlyel? Nem véletlen, hogy egyre többen keresik az időarányos költségekkel járó, mégis prémium kategóriás szállás lehetőségeket. Budapest könnyen megközelíthető helyszínein, igényesen kialakított apartmanok, lakások, prémium lakosztályok várják azokat, akik elbújnának a világ elől, és csak kettesben élnék meg a romantika pillanatait.

Irány a természet!

Persze a randevú élményei nem csak titokban élhetőek meg. A remek éttermeken és kávézókon túl kitűnő választásnak bizonyul a természet. Mindegy, hogy a közeli vízpartra esik a választás, vagy valamelyik arborétum, állatkert előnyeit választanád, a megfelelő időjárással karöltve ezek a helyszínek felejthetetlen élményeket kínálnak. A hasonló programok arra is kiválóan alkalmasak, hogy a kezdeti ismerkedés fázisában megismerhető legyen a másik. Hosszas beszélgetéseknek adhat teret a természet közelsége, és így olyan dolgokat sikerülhet megtudni a másikról, melyek döntőek lehetnek a folytatást illetően. Akár egy hosszú hétvége is tervezhető közösen, hiszen a főváros környékén számos ideális helyszín található ehhez nívós wellness hotelekkel, vagy medencés apartmanokkal. Hívd segítségül a világhálót az úti cél kereséséhez, így biztosan találhatsz pénztárcádnak és elvárásaidnak is megfelelő lehetőséget.