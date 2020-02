Projektnapon emlékeztek meg az iskola névadójáról

Az idei évben ötvenéves a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Ennek keretében minden hónapban tartanak valamilyen rendezvényt. A tegnapi állomás a projekt­nap volt.

Nem ez az első alkalom az iskola történetében, hogy nem a hagyományos módon emlékeznek meg egy ünnepről, évfordulóról, hanem egy projektnappal, amin keresztül még alaposabb tudást szerezhetnek a témában.

Schön Beatrix, az iskola tag­intézmény-vezetője ­elmondta, 14 állomáson tizennégy osztály haladt végig a tegnapi nap délelőttjén. Akinek esetleg nem lenne világos, mit is takar a projektnap elnevezés, ez esetben lényegében egy játékos vetélkedőt, amelynek a lényege, hogy a diákok megismerjék a Bánki iskolát, az eltelt ötven esztendőt, mindemellett a névadó életéről és munkásságáról is fogalmuk legyen.

Hogy hogyan? Erről szóltak a feladatok, amit az egyes helyszíneken meg kellett oldani. A diákok csapatokat alkotva, forgószerűen haladtak állomásról állomásra az iskolában. Volt egy menetlevelük is, amivel igazolták, hogy minden megállót érintettek, és sikeresen megoldották az ott kapott feladatokat. Bármily meglepő is, ez már nem okozott túl komoly gondot, ugyanis hónapok óta készültek már erre a megmérettetésre. Ráadásul nem a tanórákon, hanem szabadidejükben. No persze az osztályfőnöki órákon is volt erre lehetőségük.

A teljesség igénye nélkül ilyen és ehhez hasonló helyszíneket jártak végig: Activity, QR-kódos rejtvény, kosárba dobás, célba dobás, szobor­alkotás, Bánki induló, puzzle, labdahordás, könyvtári kutatás, iskolatörténeti verseny, Bánki találmányai.

Persze naivitás lenne azt állítani, hogy minden bánkis diák a legmesszebbmenőkig képben van iskolája valamint az intézmény névadója tekintetében. Éppen ezért a verseny díjazásánál is gondoltak erre, a szokásos édességek és hasonlók mellett a nyertes osztály diákjai a Közlekedési Múzeumba fognak ellátogatni, ahol Bánki Donát találmányait és munkásságát bemutató tárlatot tekinthetik majd meg, hogy még jobban képben legyenek.