Próbálok ösztönből, és nem könyvekből gyereket nevelni

Édesanyákat bemutató sorozatunk következő részében Gelencsérné Hódos Gabriellával beszélgettünk arról, hogy miként éli meg az anyaság pillanatait, mióta megszületett kislánya, Lilla Dóra.

─ Hogyan néz ki egy napotok?

– Reggel együtt kelünk Balázzsal, a férjemmel, közösen kávézunk. Ő kelti Lillát, addig én összekészülődöm. Utána Balázs is felöltözik, és sajnos neki már indulnia is kell edzést tartani (utánpótlás- röplabdaedzőként dolgozik). Lillát felöltöztetem, megcsinálom a frizuráját, aztán viszem a bölcsibe, én meg megyek dolgozni.

Munka után rohanok érte, és mivel apának pont akkor kezdődik a délutáni edzése, így a délutánjainkat kettesben töltjük Lilkóval. Sétálunk, futóbiciklizünk, játszóterezünk vagy kispajtikkal bandázunk. Fél 7 körül kezdődik az esti rutin. Általában ilyenkor ér haza apa, a fürdetés az ő közös programjuk. Az esti tejcsijét már az ágyában issza meg, utána még hármasban beszélgetünk, kinek milyen volt a napja.

Lillánál rendszerint ilyenkor nyílik ki a dumaláda, és mint sok családban, nálunk is ilyenkor jön a csak még egy puszi, csak még egy ölelés, takarjuk be a lábam, a macit, a babát és különben is pisilnem kell és szomjas vagyok, de ennek ellenére viszonylag hamar, legkésőbb 8 körül elalszik. Mi is vacsorázunk, közben átbeszéljük kettesben is a napunkat.

A hétvégék annyiban másak, hogy általában szombaton délelőtt elmegyünk lángosozni és bevásárolni, majd Lillával közösen főzünk. Nagyon szeret segíteni: krumplit pucolni, csipetkézni, fűszerezni az ételeket. Délután hármasban csavargunk a városban vagy kirándulunk. Mivel általában szombaton két napra főzök, a vasárnapot is hármasban tudjuk tölteni.

─ Mesélj a kislányodról!

– Mint minden anyuka, nyilván én is elfogult vagyok. Nekem/nekünk ő a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb. Lekopogom, tényleg nem panaszkodhatunk, amikről más kisgyermekes anyukák mesélnek, azokat mi mind „megúsztuk”: születése óta jó alvó, jó evő kislány, nem beteges. Persze nekünk is voltak olyan napok, éjszakák, amikor nyűgösebb volt, semmi nem volt jó neki, a nap végére már ketten sírtunk, és ahogy mondani szokták, a túlélésre játszottunk, de szerencsére tényleg nagyon ritkán fordult elő ilyen.

Mindig is vidám, nyitott személyiség volt, aki napról napra egyre többet beszél. Nagyon élvezi, ha gyerekek társaságában lehet, de egyedül is el tud játszani. Szeret labdázni, biciklizni, legózni, rajzolni és mesekönyvet nézegetni. Múlt hónapban volt 2 és fél éves, tehát most van abban az életkorban, amikor elkezdi feszegetni a határait, ez bizony szokott nézeteltéréseket okozni közöttünk.

─ Hogyan tudsz magadra időt fordítani?

– Szeptember óta elég nehezen. Sajnos a férjem munkarendje nem a legszerencsésebben alakult, pont váltjuk egymást napközben, estére, mire lenne időm bármire is, már csak arra van energiám, hogy megvacsorázzak, fürödjek és bedőljek az ágyba, hétvégén meg a házimunkával próbálom magam utolérni. Havonta két hétvégén férjem a csapataival megy tornákra, ilyenkor is anya-lánya napok vannak, amikor szintén nem sok idő jut magamra. Ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben vagyok, amikor férjem itthon van, mindenben segít. Sokszor ő intézi a bevásárlást, takarít vagy éppen főz. Ha ő ráér, tulajdonképpen bármikor, bárhova mehetek és ez a kezdetektől így van. Ő is teljes mértékben el tudja látni Lilkót, nagyon szeretik egymást. Ezt bizonyítja, hogy a tavaszi karantén alatt ő volt vele itthon, semmi gond nem volt. (Azonkívül, hogy kicsit elkényeztette, de hát ez a lányos apukák dolga.)

A nagyszülőkre és testvéreimre – akik Lilla keresztszülei is – számíthatunk, bármikor örömmel vigyáznak rá, a mamánál is többször ott aludt már. Ilyenkor próbálunk minél több minőségi időt eltölteni férjemmel, ezáltal kicsit feltöltődni.

─ Mi változott benned, amióta édesanya vagy?

– Amíg nem volt gyerekem, azt hittem, hogy iszonyú fárasztó az életem. Amióta van gyerekem, azt nem tudom, hogy korábban miben fáradtam el?! A viccet félretéve azt érzem, így lett kerek az életem. Talán egy kicsit megfontoltabb lettem, illetve bizonyos dolgokat mégis lazábban kezelek. Meg kellett tanulnom elfogadni azt, hogy hiába van megbeszélt, leszervezett programunk, ha Lilla nyűgös, rosszul aludt, ne adj Isten beteg, akkor ugrott a dolog. Azt gondolom, és itt talán minden anyukatársam nevében is beszélhetek, egy nő, onnantól kezdve, hogy állapotos lesz, ösztönösen megváltozik. Ha bemegyünk egy ruházati üzletbe, mindig a gyerekruha-részlegen kezdünk, ha családi nyaralást szervezünk, azt nézzük, milyen gyerekbarát lehetőségek vannak ott, ha elindulunk a játszótérre, a gyereknek pakolunk kétnapi hideg élelmet, vizet, három váltóruhát, ötféle játékot (és persze mindig azért indulunk haza, mert anya fázik). A legnagyobb változás talán még is az, hogy úgy szeretek valakit, ahogy azelőtt még soha senkit.

─ Ha jellemezni kellene magad, mint anyát, akkor mit mondanál magadról?

– Igyekszem egyensúlyozni az elveim és a „jól van, mindegy” között. Vannak szabályok, amiket következetesen betartok és betartatok, de ugyanakkor muszáj rugalmasnak is lenni. Vannak dolgok, amiken rettenetesen túlaggódom, Lillát például a mai napig rendszeresen túlöltöztetem, nehogy megfázzon, de sok olyan dolog van, amit szerintem elég lazán kezelek. Próbálok ösztönből gyereket nevelni, és nem könyvekből. Hiszem, hogy szeretettel, odaadással és nem kevés türelemmel ez működhet is.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljes mértékben ilyennek képzeltem el szülés előtt a gyermeknevelést.

Ugyan (tudatosan) nem olvastam ezzel kapcsolatos irodalmat, de elég sokszor szembesültem azzal, hogy az anyaság nem mindig olyan habos-babos vattacukor, mint amit a filmekben látunk. Ma már csak mosolygok magamban azon, amikor anno láttam például egy utcán hisztiző gyereket, és megjegyeztem, na az én gyerekem tuti nem csinál majd ilyet… hát de….

─ Gondolom, nincs olyan nap, hogy ne történne valami mókás esemény, megosztanál párat?

– A számunkra legviccesebb szituációk azóta vannak, amióta elkezdett beszélni. Már bánom, hogy az aranyköpéseit nem jegyeztem fel, de volt jó pár ilyen. A minap bölcsi után nem volt dolgunk, csak úgy sétálgattunk. Lilla előregurult a futóbiciklijével, majd a kereszteződésénél megállt, és megkérdezte merre megyünk tovább? Mondtam neki, amerre szeretnél. Erre gyermeki egyszerűséggel rávágta: Akkor megyünk fagyizni!

Azon is mosolyogtunk, amikor nem kapott csokit, és megszólalt: Anya, rosszul vagyok, egy kis csokitól biztos meggyógyulok…

Én nagyot nevettem azon is, amikor egyik nap az apukájával voltak itthon kettesben, és délután arra jöttem haza, hogy fodrászosat játszottak, és a férjem haja tele volt rózsaszín csatokkal.

─ Hogyan tudod a munkát összehangolni az anyasággal?

– Amikor újra elkezdtem dolgozni, az nagyon nehéz időszak volt. Egyrészt furcsa volt, hogy akivel eddig a nap 24 órájában össze voltam zárva, arról most 8 óráig semmit nem tudok.

Az elválás is eléggé megviselt lelkileg, hogy rajtunk kívül most már a gondozó néniket is a bizalmába fogadta, nekik is osztogatja az öleléseket és a puszikat. Ugyanakkor tudtam, ez annak a jele, hogy jó kezekben van.

A szakterületemen több változás is volt az otthon töltött másfél évem alatt, így kicsit úgy éreztem, még nehezebb volt visszatérni a munka világába. Az eleje nagyon fárasztó volt. Már nem az volt a legnagyobb szellemi kihívás, hogy mit építsek a kockákból, vagy mit főzzek ebédre, ugyanakkor élveztem, hogy újra csak felnőttek között lehetek.

A napi rutinunkat újra kellett alakítani, hiszen amit addig napközben el tudtam intézni, azt most a bölcsi utáni és az esti szeánsz közötti 2 órában kell kivitelezni, de azt gondolom, sikerült.