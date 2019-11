Prémium kategóriás lélegeztető gépre gyűjtöttek a bálon

Hetedik alkalommal rendezték meg szombaton az évek alatt hagyománnyá vált Szent Pantaleon Jótékonysági Bált a Dunaújvárosi Egyetem A épületében.

Dr. Mészáros Lajos főigazgató a bál házigazdájaként köszöntötte a szépszámban megjelent vendégeket, megköszönve, hogy támogatják a jótékony célt. A főigazgató ezt a célt úgy fogalmazta meg, hogy egy prémium kategóriájú lélegeztetőgép lesz egy prémium kategóriájú csapat számára. Dr. Jobbágy Lajos, az aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztály főorvosa Gál Erzsébettel, az osztály főnővérével az oldalán mondta el a megjelenteknek, milyen eszköz beszerzésére is adakoztak, és ennek mi a jelentősége. A kitűzött cél egy tízmillió forint értékű lélegeztetőgép, amely az életmentő funkcióján túl, információkat is ad a beteg lélegeztetésére vonatkozóan a mért paraméterek alapján, ennél fogva átsegíti a beteget a lélegeztetésből a természetes légzés állapotába. Képes az orvosok és ápolók számára a beteg lélegeztetésével kapcsolatos speciális információkat nyújtani, gyarapítva tudásukat. Nem titkolt szándék, hogy ezzel a ritka eszközzel a fiatal, pályakezdő orvosok számára is még vonzóbbá váljon a kórház.

A felajánlásokból eddig összegyűlt összeget a bál és a befizetett támogatói jegyek bevétele 900 000 forinttal növelte. A már jelzett átutalásokkal együtt hamarosan 7 millió forint fog rendelkezésre állni.

A kórház jótékonysági felhívására december 31-éig jelentkezhetnek, és tehetik meg felajánlásukat azok, akik szeretnének hozzájárulni a korszerű eszköz megvásárlásához.

A bált megtisztelte jelenlétével városunk polgármestere, Pintér Tamás is. Balla Bence, a Fun Company Zenekar és a Groovehouse együttes adott színvonalas műsort, és Nógrádi Katalin festőművész két képét is elárverezték az estén.