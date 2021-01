Pótmagánvád benyújtása

A bűncselekmény sértettje pótmagánvádlóként léphet fel az elkövetővel szemben, ha a sértett feljelentését a nyomozó hatóság elutasította, továbbá ha a sértett álláspontjával szemben az elkövető ellen indult büntetőeljárást a nyomozó hatóság megszüntette, és az ügyészség az ez ellen benyújtott panaszt elutasította, valamint ha a büntetőperben az ügyész a vádat elejtette

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az eljárást megszüntető nyomozati határozat ellen benyújtott, panaszt elutasító határozat közlésétől számított hatvan napon belül a sértett pótmagánvádat emelhet.

A pótmagánvádló főszabály szerint jogi képviselője útján nyújthat be vádindítványt az ügyészséghez, amely azt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak továbbítja.

Személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem benyújtása esetén személyesen is be lehet nyújtani a vádindítványt.

A pótmagánvádban pontosan meg kell fogalmazni, hogy az elkövető milyen bűncselekményt követett el, közölni kell a pótmagánvádban a cselekmény minősítését és azt, hogy a pótmagánvádló milyen büntetés kiszabását kéri az elkövetővel szemben.

A bíróság a vádindítványt akkor utasítja el, ha a pótmagánvádló azt határidő után nyújtotta be, ha a pótmagánvádlónak nincs jogi képviselője, nem jogosultan nyújtotta be a vádindítványt, illetve ha a vád­indítvány nem felel meg a vád törvényes követelményeinek.

A pótmagánvádas eljárásban a bizonyítási eljárás irányát alapvetően a pótmagánvádló indítványai határozzák meg, a pótmagánvádló indítványára a bíróság tanúbizonyítást folytat le, szakértőt rendel ki, okiratokat szerez be.

A pótmagánvádas eljárásban az I. fokú bíróság által hozott ítélet ellen fellebbezésnek van helye, amit a II. fokú bíróság bírál el.